¿Precios adelantados o dólar barato?: el mercado ya tiene un veredicto sobre el debate del momento

El debate en torno a si hay atraso cambiario o no se reavivó en los últimos días tras el debut del ritmo devaluatorio al 1% mensual en medio de un contexto internacional más volátil por las amenazas de subas de aranceles de Donald Trump. En ese marco, el presidente Javier Milei salió al cruce de críticas y advertencias sobre la política cambiaria y aseguró que "de ninguna manera el dólar está atrasado", y sostuvo que "está en un nivel razonable teniendo en cuenta las condiciones de la Argentina".

Previamente, el ministro de Economía, Luis Caputo había alegado la semana pasada que "el dólar no estaba atrasado sino que algunos precios estaban adelantados" y que eso era por la falta de competencia, y aseveró que "el acuerdo con el FMI no implica ninguna devaluación" en medio de rumores acerca de que el FMI exigía un ajuste del tipo de cambio como condición para alcanzar un nuevo programa que incluya fondos frescos para facilitar la salida del cepo.

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo días atrás advirtió sobre los riesgos del atraso cambiario en un artículo publicado en su blog. Milei tildó de "impresentable" Cavallo, y horas después despidió a Sonia Cavallo Runde, hija del ex ministro, de la Embajada argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

En este contexto, gran parte de los analistas afirman que hay atraso cambiario, y advierten que la apreciación del peso permite estabilidad cambiaria en el corto plazo, pero erosiona la competitividad y mantiene la acumulación de reservas dependiente del ingreso de dólares financieros. Y algunos otros expertos, concuerdan con la visión de Milei.

Dólar atrasado o precios adelantados: ¿qué lectura hicieron los analistas?

El economista Gabriel Caamaño, director de Outlier, planteó que "me parece raro que él sepa cual es el precio del dólar y más el nivel del Tipo de Cambio Real (TCR) de equilibrio como para afirmar parte de lo que afirma".

"Yo no soy de hablar en términos de atraso o no atraso. En todo caso lo que tenemos es una dinámica de apreciación real sostenida y lo que se debería discutir es si, dado el punto de partida y la evolución del resto de las variables (como la productividad,, los precios externos, etc), esa dinámica es sostenible", señaló.

Y argumentó: "Lo de que algunos precios están adelantados tampoco tiene mucho sentido. Es como discutir qué fue primero, el huevo o la gallina. A los fines de la dinámica si los precios de los no transables van por delante del crawling o el crawling por detrás, el resultado es el mismo. El TCR se aprecia".

Por su parte, Isaías Marini, analista de Consultatio Plus dijo que "coincido con que algunos precios quedaron ‘adelantados’ y existen rigideces a la baja, pero también es cierto que históricamente los empresarios procuran mantener un margen adicional para cubrirse frente a los vaivenes recurrentes de la macroeconomía argentina, y es una situación que llevará algunos años de estabilidad para revertir".

Christian Naud, analista de ACM, consideró que "creo que existe atraso en el tipo de cambio y que, esto lleve al encarecimiento de la economía local al medirla en dólares" pero "al mismo tiempo, hay productos locales que cuentan con diversas protecciones arancelarias y paraarancelarias que limitan la competencia en algunos rubros, inflando los valores finales de algunos bienes, generando precios que puedan parecer 'adelantados' en comparación con el resto del mundo".

Por su parte, la consultora PxQ alegó que "si bien Argentina sigue siendo una economía relativamente cerrada, desde la asunción de La Libertad Avanza la economía incrementó su grado de apertura".

En ese marco, la consultora subrayó que "la reciente publicación del Índice Gig Mac de la la revista especializada The Economist indica que Argentina tiene el segundo Big Mac más caro del mundo, poniendo en duda el argumento oficial que responsabiliza a la falta de apertura de la economía, puesto que este indicador busca ser un reflejo del grado de desalineamiento del tipo de cambio de cada país"

"La economía argentina está más abierta, nuestros codiciosos empresarios están más amenazados por la competencia y, así y todo, los productos en el mercado local son más caros que en el internacional. Conclusión: no se adelantaron los precios, se atrasó el tipo de cambio", evaluó

Dólar: ¿hay atraso cambiario?

Maximiliano Ramírez, socio de Lambda Consultores esgrimió que "el atraso o no, depende del punto de partida con el que comparas". Y recalcó: "si el tipo de cambio lo ves después del salto devaluatorio que hizo Milei a fines de 2023, hoy está recontra atrasado, toda la competitividad que ganaste ya la perdiste. Si lo ves desde la salida del cepo con Macri, tenes un tipo de cambio bastante en línea".

"Milei dice que el dólar no está atrasado pero no se cuál es el parámetro que toma para decirlo", añadió.

A su vez, Naud sostuvo que " para afirmar que dólar está atrasado, es necesario tener alguna referencia que sirva de comparación, es decir, ¿respecto a qué está atrasado?"

"En términos históricos, el tipo de cambio real multilateral en enero del 2025 se encontró 16% por debajo del promedio del año anterior y 25,2% por debajo del promedio del 2019-2023", indicó.

Sin embargo, el experto remarcó que "la experiencia histórica muestra que los planes de estabilización suelen traer consigo cierto atraso cambiario y que no hay desinflación sin apreciación de la moneda local".

En sintonía, Aldo Abram alegó que "lo primero es definir qué se quiere decir con atraso cambiario, porque si es compararlo con algún tiempo histórico pasado ,promedios, o eso, me parece que ese tipo de comparaciones no sirve para nada, no aporta ninguna señal, porque deberían encontrar un periodo en el pasado en el cual estuvieras en las mismas condiciones que hoy para definir que ese es el poder adquisitivo que debería tener un dólar en Argentina".

"Aclarado eso, lo que uno debería decir es que está atrasado contra lo que verdaderamente vale un peso hoy en Argentina y ahí no cabe duda que donde mejor se refleja el verdadero valor del peso es en los mercados cambiarios libres. Si se fuera a una unificación cambiaria, vas a salir a un dólar que va a estar cerca pero por debajo de los tipos de cambio paralelos. Claramente hay algún atraso cambiario, sino ya hubieran ido a una unificación cambiaria. Pero no es para nada lo que algunos economistas dicen porque sacan cálculos históricos absurdos de valor del poder adquisitivo del dólar"

El economista Federico Glustein afirmó que "el dólar está atrasado". Al respecto, precisó que "el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) está en un nivel de 80 cuando en condiciones normales está a por lo menos 100, como a la salida del cepo 2015".

"Segundo, si no hubiera atraso, podrían liberar el cepo y no habría sobredemanda, cosa que sabemos que no es así.. Tercero, el costo de bienes transables y no transables está por encima de los precios internacionales, sobre todo en los comoditties. La mayoría de los precios de la economía están acelerados, no algunos, y no es falta de competencia, sino que los costos en pesos están muy altos", fundamentó

Además, Glustein recalcó que "el turismo emisor creció fuertemente porque se percibe el dólar barato y que internamente es más costoso que en el exterior cercano".

De igual mirada, el analista financiero Christian Buleter aseveró que "hay atraso cambiario". Y razonó: "El ministro dice que hay precios que están adelantados, ahora cuando miras, el valor de los electrónicos está adelantado, el de la ropa, la comida. Cuando ves que todos los precios están adelantados, en realidad es que hay un precio que lo tenes atrasado. Ya lleva más de un año de política fiscal y monetaria contractiva, de inflación en descenso. Si realmente creyera que el dólar no está atrasado, levantaría el cepo".

"Lo que está mal es que la devaluación o no devaluación dependa del gobierno de turno. Están defendiendo la intervención en el tipo de cambio, uno de los principales precios de la economía local. Tienen un 'precio cuidado del dólar', eso es lo primero que está mal", objetó.

Sobre la discusión si el dólar está atrasado o no, un informe de la consultora 1816 resalta "tres datos para pensarlo: diciembre fue el séptimo mes consecutivo de cuenta corriente base caja deficitaria; la salida de divisas por turismo fue impresionante en enero, alcanzando los préstamos con tarjeta en dólares su mayor nivel de la historia, aún con un salario en dólares lejos de récords; si en los primeros meses de Milei las compras de dólares del BCRA se explicaban por la calendarización de pago de las importaciones, desde agosto el 100% del saldo del MULC es por préstamos en dólares"

En cambio, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas dijo que está "de acuerdo" con la postura de Milei. Y fundamentó: "A precios de hoy, del dólar esta inclusive más caro (35%) que en la Convertibilidad y la diferencia central es que hoy tenes superávit/equilibrio fiscal y en esa época no"

"Para algunos sectores puede ser un desafío, pero en general no está apreciado", juzgó.

Por su parte, Horacio Miguel Arana, Senior Research Fellow de la Fundación Internacional Bases, opinó que "el presidente tiene bastante razón cuando habla de las condiciones actuales" y remarcó que "siempre que hubo algo de confianza de los mercados hacia algún gobierno argentino, el precio de dólar tiende a estabilizarse o incluso a atrasarse debido en parte a que se utiliza la estabilidad del tipo de cambio como ancla para la inflación y para generar esa confianza"

"Esta gestión no sólo ha transmitido confianza desde el mensaje sino desde lo empírico; el compromiso por el superávit fiscal es tan rotundo y palpable que eso hace a la Argentina tener un dólar estable en comparación con los históricos vaivenes de nuestro tipo de cambio. De todas formas, la existencia de restricciones a la compra de dólares y una brecha, aunque sea chica, muestran que todavía no se puede hablar de un precio de mercado de la divisa", reflexionó.

A su vez, la economista Natalia Motyl destacó que "cuando se implementa una política fiscal y monetaria contractiva, el tipo de cambio tiende a apreciarse, y esto ocurre porque una contracción fiscal—mediante la reducción del déficit público a través de menor gasto —disminuye la cantidad de dinero en circulación y reduce la demanda agregada, en tanto una política monetaria contractiva—con una menor expansión de la base monetaria—desincentiva la inflación y fortalece la moneda local al hacer más atractivo el ahorro en esa divisa".

Por su parte, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, comentó que "el mercado sostiene que el tipo de cambio está retrasado un 10% y ese podría llegar a ser el porcentaje devaluatorio que el FMI sugiera al gobierno para avanzar con nuevos desembolsos, pero como dijo Milei -y venimos advirtiendo en meses previos- la devaluación no es una alternativa para este gobierno.

¿Hasta cuándo ven sostenible la apreciación cambiaria?

Los expertos plantean que el actual contexto internacional le agrega presión al esquema de crawling peg fijo al 1% mensual porque el dólar se apreció a nivel global y eso implica que el peso argentino se vuelve más caro respecto del resto de las monedas de países emergentes que se depreciaron.

Los analistas de la sociedad de Bolsa Cohen S.A afirmaron que "la apreciación del peso permite estabilidad cambiaria en el corto plazo, pero erosiona la competitividad y mantiene la acumulación de reservas dependiente del ingreso de dólares financieros"

En ese marco, un análisis de Milagros Gismondi, economista de Cohen, sostuvo que "el BCRA sigue acumulando divisas gracias al mayor ingreso por la cuenta financiera, que más que compensa el déficit creciente de la cuenta corriente". No obstante, advirtió que "el panorama se vuelve más desafiante ante los riesgos asociados a la apreciación del tipo de cambio real, la sequía y un entorno global más incierto".

"A mediano plazo, la apreciación real del peso podría generar volatilidad y requerir ajustes (en el tipo de cambio), aunque no los esperamos antes de las elecciones legislativas", evaluó.

Consultado sobre si el nivel de apreciación cambiaria que implica el ritmo del crawling al 1% mensual es sostenible en el actual contexto internacional, Caamaño planteó que el "así como está dado, sin avances más contundentes en lo tributario, laboral y en la apertura de la economía, parecería que no es sostenible la secuencia mucho más allá de las elecciones".

"El no es sostenible no es que vuele todo por el aire, sino que vas a empezar a pagar costos por el lado de la actividad, el endeudamiento de la economía, etc., y te vas a encerrar cada vez más para sostenerlo", aclaró

Según su visión, "hasta las elecciones es una cuestión, con un gobierno muy jugado en lo político a una elección de medio término como plebiscito de gestión, y el post elección de medio puede dar espacio a otras cosas, dónde es posible ensayar correcciones en conjunto con otras medidas".

Marini recalcó que "en los hechos comenzamos a ver ya 7 meses de déficit de cuenta corriente y diciembre anotó el primer déficit base caja en el comercio de bienes desde 2023".

"Si bien son numerosos los casos de países que conviven con déficits de cuenta corriente, para que sean sostenibles el resto del mundo debe estar dispuesto a financiarlos, es decir, la cuenta financiera debe mantenerse superavitaria. El problema es el riesgo que ello implica, porque frente a un shock externo que debilite los flujos a emergentes la Argentina no cuenta con un stock de reservas suficiente para evitar una devaluación en un contexto de déficits comerciales sostenidos", advirtió.

Por su parte, Naud esgrimió que "la experiencia histórica muestra que los planes de estabilización suelen traer consigo cierto atraso cambiario y que no hay desinflación sin apreciación de la moneda local".

"Desde mi punto de vista, el tipo de cambio real está atrasado, pero la pregunta que nos concierne es la sostenibilidad de esta dinámica. A mi parecer, la baja de retenciones y el acuerdo con el FMI (u otros organismos multilaterales), pueden ayudar a sostener esta política monetaria por algún tiempo", expresó.

En Adcap Grupo Financiero hicieron hincapié en que "las preocupaciones sobre la apreciación del peso se profundizan en medio de una actitud global de aversión al riesgo y ponen en duda el esperado catalizador de corto plazo: un amplio programa con el FMI junto con una – en nuestra opinión, improbable- flexibilización del esquema cambiario para impulsar los otros vértices del trilema: reservas y crecimiento".

* Para www.iprofesional.com