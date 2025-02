"Ni un paso atrás": Pullaro defendió la política en seguridad de la provincia

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro presidió este martes la licitación de la primera etapa del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap) de la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. La obra tiene un presupuesto oficial de más de $ 109 mil millones y permitirá alojar a 1.152 reclusos en 4 minipenales conformado cada uno por 6 pabellones de 48 celdas construidos en 2 plantas, totalizando 288 celdas individuales por pabellón.

Hasta allí las explicaciones técnicas que presentó en detalle Diego Leone, Secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura.

Pero la convocatoria fue una ocasión para analizar los hechos de inseguridad que sacudieron a la ciudad de Rosario en el primer tramo de este año. En ese sentido, Pullaro se mostró categórico: "Hay una política de seguridad sumamente robusta", afirmó.

El gobernador estuvo acompañado, además, por Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, y por el senador provincial por Rosario Ciro Seisas, entre otras autoridades e ingtegrantes del gabinete.

En ese marco, el mandatario destacó la fuerte inversión que se realiza en materia de seguridad desde la provincia que, entre otros números, se traduce en la cantidad de plazas que se van a ejecutar durante toda la gestión: serán 6.512 contra las 4079 que se hicieron desde 1984 a 2023.

En el caso de la obra que se licitó este martes, demandará 4 etapas: los 4 minipenales; el muro perimetral; la infraestructura, que incluye los servicios para su funcionamiento y por último, la tecnología.

"Alto perfil"

Por sus características se enmarca en el criterio de alto perfil, ya que contará con doble muro, cerco perimetral de 10 metros de altura en su parte más elevada, un torreón de vigilancia cada 70 metros, una torre de 36 metros de alto que permite visualizar el penal y su entorno, 6 pabellones en cada minipenal, cada uno con celdas individuales, boxes individuales con comunicación a través de blindex, atención sanitaria intramuros y helipuerto para atender una emergencia, entre otras características.

La obra, que tiene plazo de inicio en abril y deberá estar lista para ser usada en septiembre de 2026, se suma a la ampliación de la unidad 5 de Rosario y de otros centros de reclusión que permitirán llegar a esas 6.512 plazas ejecutadas al final de la actual gestión.

"Es un hecho histórico para la ciudad, el país y Sudamérica", valoró Masneri a su turno a la vez que diferenció el concepto de "alto perfil" que tendrán estas unidades de las de "máxima seguridad".

"Es un término que acuñamos en 2015 cuando el gobernador era ministro de Seguridad y cuando nadie hablaba de presos especiales que pretendían seguir aterrorizando a la sociedad aun procesados o condenados". En esa línea garantizó que el centro tendrá "todas las medidas que podemos necesitar" para el control de los reclusos.

"Hoy, llegar con este diseño institucional nos permite mostrar que hay una política pública de seguridad muy clara", aseguró Pullaro quien insistió en que el gobierno "nunca va a dar un paso atrás, siempre vamos a ir para adelante".

"Inversión" y "control"

Consultado sobre el recrudecimiento de la violencia en la ciudad de Rosario durante los primeros días del año, el mandatario santafesino admitió que "es innegable que los primeros días de 2025 tuvieron parámetos diferentes a los últimos meses de 2024". En ese punto, consignó que se observa una caída significativa del delito contra la propiedad que contabilizó 4700 hechos en enero de 2024 y 2100 en el mismo mes de 2025. "Eso tiene que ver con el control y el policiamiento (presencia de efectivos en las calles) que controlo todos los días".

En cuanto a la violencia lesiva distinguió los eventos interpersonales que ocupan un 50 % del total y heridos de armas de fuego que tienen que ver con un contexto criminal más complejo.

"Estamos trabajando en investigaciones para bajar los niveles de violencia que tienen que ver con homicidios, heridos de armas de fuego y disparos con armas de fuego sobre domicilios", agregó el gobernador para concluir en que "la prevención e investigación hacen que la impunidad sea menor".



Para Pullaro, quien habló también de "reacomodamientos" en los barrios como efecto de los mayores controles en las cárceles, la ciudad "sigue teniendo un control muy importante", por lo que "nunca más estos tipos se van a sentir dueños de la calle. Lo que no vamos a poder evitar es que un violento agarre un arma para matar a otro. Pero lo que tiene que saber ese violento es que no va a quedar impune: acá la perpetua es perpetua".

Luego de definir que "hay una política de seguridad sumamente robusta" e insistir en que "no me van a amedrentar", destacó el trabajo en conjunto con la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, y con el gobierno nacional, además de ponderar la comunicación permanente con Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal.

"La inversión en Santa Fe es única", dijo el gobernador para insistir en su consigna de "ni un paso atrás".

Por último y ya en línea con el proceso que se avecina para elegir a convencionales que reformarán la Constitución provincial (el propio Pullaro encabeza la lista por Unidos para Cambiar Santa Fe), avisó que "en la Constitución de Santa Fe no va a haber ningún concepto garantista si nos toca ganar las elecciones. No va a haber ningún criterio que proteja a los delincuentes. Tenemos que terminar con que los delincuentes son víctimas y por eso salen a robar y a matar".

CON INFORMACION DE ELLITORAL.