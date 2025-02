Telefe evalúa suspender a Wanda Nara por incumplimiento de su contrato: los motivos

Todo parecía ir bien con Wanda Nara, a pesar de sus escándalos de público conocimiento, que ya a esta altura son moneda corriente. Sin embargo, a Telefe no le está gustando que la novela con Mauro Icardi y L-Gante se sostenga en el tiempo: es que la popularidad de la señal abierta no está atravesando sus mejores momentos en cuanto a la imagen de sus principales figuras, empezando por Marley y siguiendo por Susana Giménez.



Paramount tiene bajo la manga el regreso de Master Chef Celebrity para este 2025 y Wanda tiene contrato vigente para todo el año, por lo que, ante la falta de Bake Off, se tenía en mente que ella comande el reality de cocina.



Mientras todo esto ya estaba pensado, Santiago Del Moro dejó entrever que le gustaría retomar la conducción de ese programa, dando un sutil guiño al momento en donde dos participantes de Gran Hermano tenían que cocinar, y el panel ofició como jurado, con la música de fondo del show de cocina.

Todo se derrumbó el pasado fin de semana, cuando Nara hizo una visita sorpresa al programa de Mirtha Legrand. Si bien no se sentó a su mesa, estuvo varios minutos intercambiando diálogos con la longeva conductora.

Esta actitud irritó a las autoridades del canal, ya que no avisó que se haría presente en el programa y solo se sabía que acompañaría a su actual pareja. Cabe recordar que tiene firmado un contrato de exclusividad estricta en donde no puede ni debe estar en ningún otro ciclo que no sea de la señal y mucho menos de la competencia directa.

Es por esto que en Paramount están analizando bajar a la mediática de la conducción y quizás ver la posibilidad de que Del Moro continúe en pantalla pero con los famosos en la cocina. Entonces, la pregunta es ¿qué pasará con Nara?

Si bien la dejarían en stand by por incumplir una cláusula, aprovecharán para castigarla con una suspensión y luego que regrese para comandar el regreso de La Voz Argentina, que está planificado para la segunda mitad del año.

De todas maneras, y mientras no este en pantalla con un programa, todas las miradas de la gente del canal, la están monitoreando y en un paso en falso podría quedarse sin ningún proyecto, hasta que finalice su contrato a fin de año, quedando liberada para hacer cualquier tipo de participación.

Fuente: Pronto