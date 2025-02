Malestar en el socialismo por los dichos de Pullaro sobre el "criptogate"

Las afirmaciones del gobernador Maximiliano Pullaro movieron el avispero dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. En el socialismo, la segunda fuerza más importante del frente, hay mucho enojo con el titular de Casa Gris tras bajarle el precio al tema del juicio político a Milei cuando, la propia fuerza, es una de las impulsoras de este reproche legislativo al jefe de Estado.

Leer también: Pullaro dijo que el pedido de juicio político a Milei "es completamente disparatado"

Pullaro no solo dijo que es "disparatada" esa idea, sino que prefirió tener una postura menos acusatoria ante el escándalo por el "criptogate". "Las instituciones pueden investigar seriamente para establecer qué pasó. Pero no comparto la idea de juicio político, no nos encontrarán erosionando al presidente porque eso le hace mal al país y, por ende, a la provincia de Santa Fe", expresó en la Bolsa de Comercio de Rosario en un encuentro que contó con la presencia de Mauricio Macri y Pablo Javkin.

El Partido Socialista, a nivel nacional, llevó a cabo un congreso partidario en donde definió (previo a los dichos del gobernador) la postura ante el escándalo de Milei con la moneda digital $LIBRA. La decisión es clara: pedido de juicio político al presidente ante una presunta estafa. Incluso, antes de este encuentro, uno de los primeros en presentar un pedido de juicio político fue el diputado socialista santafesino Esteban Paulón.

Si bien con temas provinciales mantienen cierta armonía, en el orden nacional se puede observar un marcado contraste de visiones del país entre el socialismo y el radicalismo en el marco del frente de Unidos.

CON INFORMACION DE SINMORDAZA.