Camilo Castagnola sobre Juanita Tinelli: “Es una piba de paso”

A pocas semanas de que Juanita Tinelli y Camilo Castagnolan blanquearan una relación, se conocieron audios que el polista le habría enviado a otra mujer, en una suerte de “relación paralela”.

El último viernes en LAM (América), compartieron los mensajes de voz que Castagonla le habría enviado a una joven llamada Catalina y anunciaron la separación de la hija menor de Marcelo Tinelli. Sin embargo, Juanita y Camilo subieron una foto juntos que parece desmentir la ruptura.

El panelista de LAM Pepe Ochoa contó que Catalina y Camilo “venían saliendo desde el año pasado en agosto. Él se va a Punta del este, conoce a Juana y empieza a jugar a dos puntas. Blanquean, sin querer, y este pibe le seguí diciendo a Catalina «espérame que voy a ir». Ella vive en Cañuelas donde él se va a entrenar y tiene el campo”.

En los audios que replica el portal Exitoina, el polista critica a Juanita: “Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo, así que es una piba de paso. Me hago cargo de la cagada que me mandé con vos por calentura. Ya sé quien es mi prioridad. Te pido por favor que me atiendas el teléfono y hablemos bien”.

En otro de los audios, Castagnola indicó: “Yo juego al polo, no estoy para estas pelotudeces. Todos cometemos errores. Cuando estoy con ella solamente pienso en vos. No estoy interesado en ella. Te pido por favor que me atiendas el teléfono”.

De momento, eso es todo.

Fuente: Rosario 3