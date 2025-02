Florencia Peña destrozó a Carlos Tevez y generó polémica en redes: “Me parece que se olvidó de dónde vino”

Durante una reciente entrevista, Florencia Peña habló de su fanatismo por el fútbol. Durante un ping-pong de preguntas y respuestas, además de referirse a su amor por River Plate, también lanzó una inesperada crítica hacia Carlos Tevez.

Invitada a Azzaro al Horno, el ciclo de streaming conducido por Flavio Azzaro, la actriz expresó su desilusión con el exjugador. “A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco

Además, explicó que su opinión no solo se basa en lo futbolístico, sino también en su visión sobre el rol público de los jugadores: “Siempre me pareció un tipo con mucho talento para jugar, un distinto. Pero yo no puedo dividir al jugador de la persona... eso es una cuestión personal. A mí me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan, de saber que tienen un micrófono y que hay mucha gente, muchos chicos y muchas personas que los escuchan”, sostuvo.

“Me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero es una cuestión personal”, cerró tajante. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron repercusión entre los fanáticos del fútbol.

No es la primera vez que apunta contra el ex Boca. En mayo de 2021, lanzó un durísimo tuit donde cuestionó al actor por no haber pagado el Aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. “Te hace un gol con falta y te mete una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza. Digamos todo”, expuso en aquella oportunidad.

Fuente: TN