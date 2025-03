Sólido armado de Unidos para las elecciones municipales y comunales

El 13 de abril será la elección de los 69 convencionales que van reformar la Constitución Provincial pero también ese día se harán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para definir los candidatos para el comicio municipal y comunal del 29 de junio donde se definirán 19 intendentes, se renovarán 65 concejos y la presidencia comunal de 300 localidades.

El repaso de las listas oficializadas ante el Tribunal Electoral permite inferir que Unidos para Cambiar Santa Fe fue el sector que, por lejos, más listas presentó en todo el territorio y donde incluso hay localidades donde la primaria determinará el futuro intendente o presidente comunal debido a que las restantes fuerzas políticas no tienen candidatos. Son 553 las listas de Unidos.

Si bien la provincia funciona el sistema de Boleta Única y cada categoría electoral es un cartón diferente, el armado oficialista puede ayudar a traccionar votos en la elección de convencionales.

El otro dato sorprendente es que el Partido Justicialista no presenta nómina en todas las localidades, incluso hay ciudades donde no lleva candidato a intendente. Bajo el nombre Más para Santa Fe, anotó 241 listas mientras que Activemos que lleva a Marcelo Lewandowski como convencional en alianza con varios intendentes justicialistas tiene 39 listas locales.

La Libertad Avanza que hará su debut electoral el abril en la provincia tiene 111 listas e irá a internas en varias localidades. Somos Vida y Libertad, en tanto, tiene 109 nóminas. Las demás alianzas y partidos no pasan las 40 listas en todo el territorio.

Bajo la lupa

Ya hurgando en el interior de cada alianza también hay lecturas políticas posibles.

Así en Unidos, de las 553 listas, más de la mitad (289) llevan el nombre de Santa Fe Puede, sector que encabeza el radicalismo alineado con Maximiliano Pullaro y que naciera como NEO (Nuevo Espacio Organizado). Le sigue Adelante (96) que mayormente es encabezado por dirigentes socialistas. Luego, Juntos con 28 y En Cambio Avanza con 23.

En la alianza Más para Santa Fe que encabeza el Partido Justicialista, el grupo Vamos tiene 28 listas seguido por Unión por Castellanos con 20 y Un Futuro Sin Miedo con 18 nóminas.

En La Libertad Avanza en las 111 listas, predominan las de Las Fuerzas del Cielo con 68 mientras que La Batalla Cultural y La Libertad Avanza tienen 18 propuestas.

En el caso de Somos Vida y Libertad, de las 109 nóminas, Inspirar el partido que orienta el diputado Juan Argañaraz anotó 35 listas seguido por el Proyecto Libertario con 21 y Somos Vida y Libertad con 17.

El resto de las fuerzas anotó menos listas: Activemos 39; Sin Miedo, 31; Partido Moderado, 31; Frente Amplio por la Soberanía, 24; Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, 24; Confluencia Santafesina, 22; Santa Fe para Todos, 20; PAIS, 20; Frente de la Esperanza, 16 y Propuesta Federal 13. Otros 57 partidos, generalmente distritales, tienen ese número de listas.

Sin PJ

En la elección de los 19 intendentes que se hará en junio, el Partido Justicialista no participa en al menos cuatro ciudades. En el caso de Helvecia, localidad costera que definirá su primer intendente competirán en la Paso, dos candidatos de La Libertad Avanza; otros tantos de Unidos y el restante de Somos Vida y Libertad.

Villa Minetti, otra localidad que definirá su primer intendente no tendrá Primaria el 13 de abril en la categoría que tanto LLA, como Somos Vida y Unidos presentaron un solo candidato.

Otra localidad primeriza en intendente es San José la Esquina donde en la PASO del 13 de abril competirán tres candidatos de Unidos y el ganador será el futuro intendente.

En Armstrong, en tanto, el único candidato oficializado es el actual intendente que pertenece a Unidos.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.