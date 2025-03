Carolina Losada: "Creo que la obra pública es necesaria"

La senadora nacional Carolina Losada acompañó al intendente, Juan Pablo Poletti, en el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal y aprovechó la oportunidad para mantener una serie de reuniones en esta capital e incluso visitar el nuevo edificio de El Litoral en el puerto local.

Amiga del presidente de la Nación, Javier Milei, con diálogo permanente con él, no obstante no valida todas sus decisiones y en una entrevista con El Litoral siguió cuestionando el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia.

También advirtió que las pymes deben tener condiciones de competitividad aunque se cuidó de no usar la palabra devaluación; no coincide con la decisión del Estado nacional de no hacer obras públicas como tampoco es partidaria de darle cheques en blanco al gobierno.

Reforma Constitucional

— ¿Cómo observa el proceso de reforma constitucional que vive hoy Santa Fe?

—Estoy de acuerdo con la reforma de la Constitución; me parece algo necesario, de hecho pensar en que, por ejemplo, ficha limpia esté por Constitución, es algo importante porque significa que tiene un peso mucho mayor de una ley. No podrá venir otro gobernador y decir: doy de baja a ficha limpia.

Hay un montón de temas que me parecen interesantes. Obviamente que estoy a disposición de Unidos para la campaña y hablo del tema en los diferentes espacios donde participo o me invitan a participar.

Los que están en campaña son los que llevan la voz cantante al respecto, como el caso de Germana Figueroa Casas, que es una excelente exponente. Hemos hecho campaña juntas, estuvo en nuestros grupos de trabajo y es una persona en la que confío. Obviamente, el gobernador Pullaro está al frente de todo. Hay un montón de candidatos a constituyentes que son impecables.

Está bueno que se debata y que si alguien no está de acuerdo lo explicite. Si estuviéramos todos de acuerdo con todo, no sería un debate, sería una bajada de línea.

Nación y provincias

—Para nuestra mirada periodística, Santa Fe no existe en la agenda del gobierno nacional. Usted qué opina situada desde el Congreso de la Nación

—Si el gobierno nacional no tiene en cuenta a Santa Fe a quién va a tener en cuenta siendo que es una de las principales provincias del país. Este es un momento en el cual el gobierno no está haciendo nada en ninguna provincia.

No está yendo a las provincias, no está haciendo obra pública, es un gobierno que se jacta de no hacer obra pública. En esto no pienso igual que el presidente. Creo que la obra pública es necesaria porque las rutas se caen a pedazos y muere gente todos los días, por ejemplo.

Me parece que hay puntos en los cuales desde el gobierno hay que mirar mucho más al interior y quizás recorrer mucho más al interior.

—Parece ser un gobierno de AMBA

—Por momentos lo siento de la misma manera que vos. También creo que es un gobierno que está en una primera etapa; venimos de un país arrasado y que está tratando de hacer lo mejor posible para que la economía del país se subsane. Con una economía más sana y una economía en equilibrio como busca el presidente y que nos miren de afuera como nos están mirando hoy.

Admito que al gobierno le faltan algunos toques de más institucionalidad. Entiendo que a partir de esa situación de mejorar la economía, -obsesión que tiene el presidente y menos mal que la tiene- tendría que empezar a salir un poco más por el interior del país.

—¿Sigue hablando con el presidente Milei?

—Sí, sí, hablé el día anterior a la asamblea de inicio de sesiones ordinarias.

—¿De qué hablan?

—De todo, de la vida, de la política. No voy a contar porque es un amigo mío.

—¿No le ha pedido nada?

—No, nunca en particular, pero he realizado gestiones ante ministros y secretarios. Me he reunido en muchas ocasiones con distintos ministros y creo que pueden llegar a salir. Estamos en año electoral y a veces las cosas se complican. Ojalá algunas de las cosas que estoy tratando de hacer, salgan.

El presente de las pymes

—Usted es una defensora de los intereses de la provincia y los industriales nucleados en Fisfe están reclamando por el atraso cambiario.

—Obviamente, no es un tema específicamente legislativo, pero es todo un tema porque no permite que nuestras pymes tengan igualdad de condiciones para poder competir.

Si nosotros abrimos la importación, pero le tenemos el dólar pisado a las pymes, los costos de Argentina son muy altos y al ser altos los costos en Argentina, ¿cómo compiten?. Estoy muy de acuerdo con hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Me encanta. Fantástico.

Ahora, primero tenemos que resolver el tema cambiario nosotros, porque si no, ¿cómo van a ser nuestras empresas para competir?

—¿Atraso cambiario o presión fiscal?

Las dos cosas. No soy economista, el presidente es el economista. Lo que puedo marcar es una foto de lo que hay hoy. Hoy las pymes no pueden competir con las empresas del exterior, porque es caro producir en Argentina. Entonces, les complica muchísimo competir en el exterior.

Esta situación tiene que cambiar. El presidente será el gran economista que podrá ver cómo hace. El presidente está muy concentrado en detener la inflación, pero hay un tema con el problema cambiario que está perjudicando a nuestras pymes.

Y sin las pymes que mueven el 75% de la economía y de los trabajos, no tenemos trabajo. Sin las pymes no tenemos trabajo, no tenemos riqueza, no tenemos producción. Necesitamos que las pymes estén mejor.

Agenda

Losada aprovechó la visita a Santa Fe para una serie de actividades, además de visitar El Litoral. Llegó a Santa Fe invitada por el intendente Juan Pablo Poletti para la apertura del período ordinario de sesiones del Concejo.

Luego fue a la Universidad Nacional del Litoral donde la recibió el rector, Enrique Mammarella y algunos decanos para analizar la situación de falta de presupuesto de las casas de estudios superiores ante la falta de adecuación del presupuesto nacional.

Además se reunión con la candidata a concejal de Unidos, María Luengo y con la cooperativa Manos Libres que integran mujeres que estuvieron en prisión y que han recuperado la libertad.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.