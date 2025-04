Dólar, Trump y FMI: qué espera el mercado ante un posible cambio de régimen cambiario

En un contexto donde las tensiones cambiarias y la incertidumbre externa condicionan el rumbo de los activos financieros locales, analistas del mercado coincidieron en que el desafío principal para la economía argentina pasa por recuperar la confianza de los inversores y estabilizar las expectativas. Tanto en el plano cambiario como en el financiero, las últimas semanas estuvieron marcadas por señales de alerta: desde una mayor presión sobre el dólar hasta un marcado deterioro en las cuentas externas, que amenaza con afectar la acumulación de reservas.

Los especialistas indicaron que la volatilidad se intensificó, sugiriendo un mayor escepticismo respecto a la continuidad del esquema cambiario actual. Este giro en las expectativas generó una reversión del carry trade y una mayor demanda de divisas, con impacto directo en las intervenciones del Banco Central. Para los analistas, pese al anuncio de acuerdo técnico con el organismo multilateral, la clave estará en una comunicación clara del Gobierno respecto a la hoja de ruta hacia una mayor flexibilidad cambiaria, en línea con el nuevo programa en negociación con el FMI.

En paralelo, fuentes de mercado observaron que la performance de los activos argentinos refleja esta creciente cautela. Mientras que los instrumentos dollar linked en pesos ganaron atractivo por su cobertura ante un posible salto cambiario, algunos bonos en dólares más cortos resistieron mejor el deterioro del contexto global gracias a sus calendarios de repago más próximos. En este marco, los Bopreales se destacaron como los únicos con retornos positivos en moneda dura, sostenidos por la expectativa de mayor liquidez externa y su menor riesgo percibido.

Para los especialistas, lograr un reanclaje de expectativas será determinante no solo para frenar la salida de divisas, sino también para comenzar a construir condiciones más estables de cara a una eventual normalización macroeconómica. En este sentido, la evolución de las reservas, la hoja de balance del BCRA, el uso de los desembolsos internacionales y la credibilidad de la política económica definirán si el país puede evitar un nuevo ciclo de tensiones y aprovechar un contexto global que, por ahora, sigue mostrando señales mixtas.

Tensión cambiaria y deterioro externo

Desde la sociedad de bolsa Grupo SBS señalaron que el foco de atención del mercado se ha concentrado con fuerza en la dinámica cambiaria y el deterioro de las cuentas externas, una tendencia que se intensificó de manera marcada durante marzo. En particular, los especialistas del bróker advirtieron que crecieron las dudas del mercado respecto a la continuidad del actual régimen cambiario. Esta incertidumbre quedó evidenciada en el comportamiento de la curva de futuros del dólar, que experimentó un notable desplazamiento al alza.

Los analistas de la sociedad de bolsa explicaron que este movimiento hizo que la curva de futuros se ubicara, en su tramo corto, por encima de la tasa fija en pesos. Esto representó una inversión respecto a lo que se observaba en los meses anteriores y motivó una salida de posiciones de carry trade. A su vez, impulsó una mayor demanda de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), lo que llevó a una dinámica desfavorable para el Central.

Como resultado, la entidad monetaria terminó vendiendo u$s 1.154 millones en el mercado durante marzo, acumulando un saldo negativo de u$s 1.451 millones en las últimas 20 ruedas. Este nivel de ventas no se registraba desde julio del año pasado, destacaron desde Grupo SBS. La estrategia de mantener un tipo de cambio real (TCR) apreciado fue utilizada por el gobierno como ancla nominal para contener la inflación, sobre todo tras la implementación del blanqueo de capitales en efectivo.

Sin embargo, los expertos del bróker subrayaron que esta política cambiaria tuvo como contrapartida un notable deterioro de las cuentas externas. De hecho, remarcaron que el BCRA ya acumula nueve meses consecutivos con déficit en su cuenta corriente cambiaria hasta febrero de 2025, con un rojo de u$s 4.740 millones en los últimos 12 meses. Uno de los factores más destacados fue el fuerte incremento en los egresos por pagos con tarjetas, que ascendieron a u$s 2.709 millones en el primer bimestre, el nivel más alto para un bimestre móvil desde que comenzaron las series del BCRA en 2016.

El impacto del dólar Blend y el debate sobre la acumulación de reservas

Desde Grupo SBS también pusieron el foco en el efecto que tiene el esquema del dólar Blend sobre la cuenta corriente cambiaria del BCRA. Afirmaron que este mecanismo, que permite a los exportadores liquidar el 20% de sus ventas al tipo de cambio financiero, genera una distorsión relevante. Si ese porcentaje fuera canalizado al mercado oficial, el saldo acumulado en 12 meses arrojaría un superávit de u$s 11.057 millones, detallaron los analistas.

No obstante, aun con este ajuste, el saldo viene mostrando un deterioro desde junio de 2024. Los especialistas explicaron que esto demuestra que no se trata de una falta de ingresos, sino de una imposibilidad del BCRA de capturar esas divisas debido a la vigencia del dólar Blend. A pesar de que la brecha entre el tipo de cambio financiero (CCL) y el dólar Blend es actualmente baja, la permanencia de este esquema sigue siendo relevante para las cotizaciones.

Según destacaron desde la sociedad de bolsa, si se decidiera remover total o parcialmente el dólar Blend, esto podría derivar en un aumento de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el CCL. Un fenómeno de este tipo podría intensificar las expectativas de devaluación y agravar la dinámica negativa en el mercado de cambios. Por eso, consideran que la estrategia oficial pasa por esperar la recapitalización del BCRA luego del acuerdo con el FMI, con la atención puesta en los detalles del primer desembolso.

Los analistas indicaron que las principales incógnitas para el mercado se relacionan con si esos fondos tendrán libre disponibilidad, si se fijarán metas de reservas internacionales netas (RRNN) y cuál será el futuro del dólar Blend. También marcaron como clave que cualquier suba del dólar mayorista debería estar acompañada por una flexibilización del régimen cambiario, ya que una devaluación bajo el actual esquema de restricciones sería contraproducente para la macroeconomía.

El rol del FMI y la necesidad de una hoja de ruta clara

Grupo SBS sostuvo que el gobierno enfrenta el desafío de volver a anclar las expectativas de devaluación luego del giro adverso registrado a mediados de marzo. En este contexto, subrayaron que será fundamental una comunicación precisa respecto a la hoja de ruta para avanzar hacia un régimen cambiario más flexible. Para los analistas, esta es hoy la principal fuente de incertidumbre en el mercado.

Se espera que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea por u$s 20.000 millones, aunque aún se desconocen detalles clave. Entre ellos, los expertos señalaron la importancia del monto del primer desembolso, si los fondos serán de libre disponibilidad, las metas cuantitativas del programa y los pasos hacia la eliminación del cepo cambiario. La reciente suba de la curva de futuros del dólar, especialmente en el tramo corto, refleja justamente la falta de definiciones en este frente.

Desde el bróker insistieron en que el objetivo final debería ser la normalización macroeconómica, con acumulación de reservas genuinas que permitan reducir el Riesgo País y recuperar el acceso al financiamiento en dólares. En este sentido, subrayaron que el uso que se dé a los fondos provenientes del FMI y otros organismos internacionales será determinante. Si se destinan solo a sostener el tipo de cambio y contener la inflación hasta las elecciones, en lugar de reforzar la hoja de balance del BCRA, podría haber efectos contraproducentes.

Por eso, remarcaron que la comunicación en torno a las metas de acumulación de reservas y la transición hacia un nuevo esquema cambiario serán esenciales para recuperar la confianza del mercado. Esta confianza es la que permitiría reanudar las compras de divisas en el MULC, algo que hoy se ve comprometido. La expectativa está puesta en la llegada de la cosecha gruesa y un mayor aporte de las exportaciones energéticas en comparación con 2024.

Un mercado local golpeado por el clima global

A su turno, desde GMA Capital señalaron que la reciente ola de aversión al riesgo en los mercados internacionales no dejó indiferente a la plaza local. Si bien Argentina suele tener dinámicas propias, la proximidad de eventos clave como una eventual salida del cepo y la vuelta a los mercados de crédito hacen que los movimientos globales tengan un impacto directo en la percepción de riesgo país.

En este contexto, los especialistas del bróker destacaron que la volatilidad en la bolsa argentina continúa siendo elevada. La realidad financiera de 2025, explicaron, dista considerablemente de lo vivido en el año anterior. Pocos activos lograron superar el rendimiento del dólar contado con liquidación (CCL), que acumuló una suba del 11%, y dentro del ranking de rendimientos, predominan los instrumentos de perfil defensivo.

Según los expertos de la sociedad de bolsa, entre los activos en pesos se destacaron particularmente los bonos soberanos dollar linked. Estos títulos cobraron protagonismo frente a la creciente incertidumbre sobre el futuro del esquema cambiario, especialmente en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las elecciones de medio término previstas para este año.

En este escenario, marzo fue un mes marcado por el ruido político y económico, y los dollar linked lograron acumular una ganancia de 0,6% en dólares. De esta forma, pasaron a ocupar el segundo lugar en la tabla anual de rendimientos, igualando al CCL y superando en 2,9% a la inflación. Lo llamativo es que estos mismos activos habían quedado en la última posición durante el año 2024.

Bopreales: los únicos con ganancias en dólares

Por otro lado, los analistas de GMA Capital resaltaron el desempeño positivo de los Bopreales, que nuevamente se mostraron sólidos frente a la volatilidad. En marzo ocuparon el segundo puesto del ranking mensual y, al cierre del primer trimestre, lideran el acumulado anual con una suba de 2,5% en dólares, convirtiéndose en el único activo que logró generar ganancias en moneda dura.

Los especialistas atribuyen este comportamiento a una percepción más favorable respecto al repago de estos títulos, en comparación con la deuda emitida bajo legislación internacional. Parte de esta confianza se explica porque los vencimientos de los Bopreales se concentran dentro del mandato de la actual administración, y se estima que unos u$s 3.500 millones del stock actual (de u$s 8.500 millones) podrían ser absorbidos por el Banco Central o utilizados para el pago de impuestos.

Además, este segmento también se ha visto favorecido por las expectativas de un refuerzo de liquidez en dólares, producto del posible acuerdo con el FMI y el apoyo de otros organismos multilaterales. Esta perspectiva reforzó la demanda por los Bopreales, al ser percibidos como menos riesgosos dentro del universo de bonos soberanos.

Sin embargo, GMA Capital remarcó que esta mejora en la percepción no fue exclusiva de los Bopreales. Algunos bonos Globales y Bonares de menor duración también captaron el interés del mercado, sobre todo aquellos con perfiles de repago más cortos. En particular, destacaron los casos del GD29 y GD30, que, a pesar de registrar pérdidas en el trimestre, mostraron una performance superior al resto de la curva.

El escenario global y los riesgos hacia adelante

Mirando hacia adelante, desde GMA Capital consideraron que el panorama para los activos argentinos sigue siendo complejo. Aunque en informes anteriores destacaron que una eventual asunción de Donald Trump podría beneficiar al país en las negociaciones con el FMI, también advirtieron que su enfoque comercial podría representar un obstáculo para el comercio internacional, y por ende, para Argentina en el mediano plazo.

El análisis de la sociedad de bolsa remarcó que los mercados financieros suelen anticiparse a los acontecimientos. Por eso, incluso antes de que se concrete un deterioro en el crecimiento global, ya pueden observarse condiciones financieras menos favorables para los países emergentes como Argentina.

En este contexto, los analistas proyectan que el nuevo acuerdo con el FMI podría ayudar al país a recuperar cierta visibilidad en el mapa financiero internacional. No obstante, subrayaron que aún no está claro cómo será recibido este nuevo relato económico por parte de los inversores, ni si el entorno global estará dispuesto a acompañar.

Para GMA Capital, la narrativa que construya el gobierno argentino y la forma en que se comunique al mundo financiero será clave para el éxito de su estrategia económica. La confianza del mercado dependerá no solo de los fundamentos locales, sino también del clima internacional, que sigue dominado por la incertidumbre y una marcada selectividad por parte del capital global.

