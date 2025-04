Para Germana Figueroa Casas, "la seguridad ciudadana debe ser un derecho constitucional"

La diputada nacional por el PRO, Germana Figueroa Casas, pidió incorporar en el texto de la nueva Constitución la seguridad ciudadana como un derecho porque "nos hizo mucho daño" tener presente solo los de las víctimas, incorporar la cuestión del equilibrio fiscal "para que los gobiernos no puedan gastar más de lo que ingresa", limitar las reelecciones en todas los cargos electivos y a los fueros de los legisladores e incorporar Ficha Limpia

"Les pido a los santafesinos que participen porque cuando uno está inmerso en sus problemas le parece que modificar la Constitución no es importante y me parece que es algo que nos puede llevar hacia un futuro mejor,. Por eso me gustaría que el que esté leyendo esto piense en acercarse para participar porque tenemos que tomar como propia la Constitución y qué mejor que opinar y hacer propuestas", dice la legisladora del PRO que secunda en la lista de candidatos al gobernador Pullaro.

"Ha sido un honor poder integrar la lista de candidatos a convencionales constituyentes porque es un momento histórico para nuestra provincia ya que este año se cumplen 63 años de la sanción de la actual Constitución. Tenemos que pensarla con mucho cuidado teniendo en cuenta sobre todo el futuro. Fueron muy inteligentes los últimos constituyentes porque la verdad que la actual es una buena Constitución", dice la legisladora respecto del desafío que enfrentará en caso de ser electa.

Respecto de los temas que, considera, deben ser incorporados al nuevo texto constitucional, la legisladora los divide en cuatro ejes, entre los que la seguridad tomada como un tema global tiene la prioridad. "Soy rosarina y la diferencia con lo que sucedía hace un año es tan enorme que el tema de que en la Constitución debe incorporar la seguridad ciudadana como un derecho, está fuera de discusión. Ya ahora se menciona la seguridad social. Incorporarla para que sea prioridad para los gobiernos, no como nos pasó, donde el ministro de Seguridad nos decía que la batalla estaba perdida. Nos ignoraron y nos abandonaron en Rosario, y en toda Santa Fe, y eso no puede ser. La Constitución tiene que proteger los derechos de las víctimas porque nos ha hecho tanto daño ver solo el lado del que delinque y no el del otro lado, el la familia rota, el de la desesperación".

La cuestión de la seguridad, para Figueroa Casas, también debe incluir al Servicio Penitenciario para que sus integrantes no solo trabajen en la cuestión de la reinserción social de los detenidos sino también en "cuidar que no se puedan cometan delitos desde las cárceles, porque la cárcel no puede ser un call center" y a la Justicia a partir de establecer un mecanismo de selección de los jueces, el Consejo de la Magistratura y el rol del MPA, que debe tener autonomía.

Los otros ejes que Figueroa Casas considera que deben estar incluido es el nuevo texto constitucional son el vinculado con la responsabilidad fiscal ya que "al PRO le interesa mucho que no se gaste más de lo que ingresa, el endeudamiento sea para inversión y no para gasto corriente, que los tributos tengan límites, no sean confiscatorios" y la cuestión de la autonomía municipal, "donde tenemos que ponernos al día con la Constitución del 94, ya que si bien la potestad la tiene la provincia, tiene que haber límites, porque las constituciones surgieron para limitar el poder del Estado, y donde debe quedar claro que si se transfieren servicios se deben hacer con el respectivo ingreso, porque si no estamos invitando a que el bolsillo del contribuyente siga poniendo dinero".



El tercer eje que señala Figueroa Casas debe tener el nuevo texto es el de los límites a la política. "A los constituyentes de 1962 no se le ocurrió que Ficha Limpia era importante porque a nadie se le ocurría que alguien condenado dos veces podía querer estar en una lista, terminar con los fueros, que pueda investigarse a un legislador. Sería un avance enorme para Santa Fe, que la elección de los diputados sea proporcional y no que el que gana se lleva 28, para que todas las expresiones políticas puedan estar representadas, limitar todas las reelecciones a una sola vez, todo lo vinculado al tema de la transparencia, de acceso a la información pública, que también hay que aggiornar. Y, finalmente, debe incluirse algunos temas vinculados a la educación, como por ejemplo, que la secundaria sea obligatoria, que tampoco está contemplada en la Constitución. Todo el tema de digitalización, de preparar a los chicos para el trabajo, para los empleos del futuro.

-¿De qué manera puede ser incorporada la seguridad a la Constitución?



-Primero en enunciarla como un derecho, que los jueces no tengan dudas que es un derecho a respetar. La seguridad ciudadana debe ser un derecho constitucional. Y también todo lo que está alrededor, porque la seguridad también tiene que ver también con la actuación de los jueces, mantener el sistema prosecutorio que cambió en Santa Fe, porque es mucho más ágil y ha permitido avances, el tema del MPA, la forma de sanción de los jueces también tiene que ser claro.

-Respecto de la educación, ¿cómo se imagina que puede ser incluida dentro de la Constitución?

-Desde ya se puede plantear como una obligatoriedad. Hay bastante escrito en la Constitución sobre educación pero hay que aggiornarlo a nuestro tiempo planteando incorporar las nuevas tecnologías. También todo lo que tiene que ver con avance de la ciencia, en biotecnología, y en todas las tecnologías en general.

- ¿Está de acuerdo con incorporar la reelección del actual gobernador?

-Si, estoy de acuerdo. Me parece que una reelección es prudente para terminar planes y ordenar, así es a nivel nacional y en todas las provincias, menos Mendoza y Santa Fe. Pero yo lo quiero acompañado de limites a las relecciones a todo el mundo. Creo que eso es lo que nos va a dar calidad. Una reelección a todos. Vamos a terminar con diputados y con senadores que pueden estar 20 años reeligiendo. Me parece que está bien hacer renovación.

- Respecto de la eliminación del Senado para bajar los gastos de la política ¿Está de acuerdo en ir a un sistema unicameral?

-No importa si estoy de acuerdo o no, lo que yo quiero dejar muy claro es que están usando en campaña algo que no puede incorporarse a la discusión de la reforma. Nuestra Constitución vigente tiene un artículo que indica como debe modificarse su texto: por una ley sancionada con más de dos tercios de las miembros de las dos cámaras, y especifica que hay dos formas de para hacerlo: total o parcial. Y si se sale de lo que dice la ley de reforma que se sancionó en diciembre, es nula. Plantear discutir este tema es apartarse de lo que podemos modificar y discutir, más allá de que uno pueda estar de acuerdo, perdemos tiempo hablando de un tema que no se puede tratar porque no se incluyó en la ley.

-¿Tiene usted alguna idea o propuesta propia para incorporar a toda esta discusión?

-A mí me interesa mucho el tema de la responsabilidad fiscal, por ejemplo incorporando límites a los aumentos de empleados públicos, que tengan parámetros como por ejemplo podría ser el aumento de la población, que quede claro que no puede haber en ningún convenio colectivo la posibilidad de que los cargos sean hereditarios ni ninguna otra prerrogativa, que el endeudamiento sea solo para inversión, poner límites a los aumentos de impuestos.

