La policía de Santa Fe necesita sumar 1200 efectivos anuales

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, encomendó a la Subsecretaría de Formación y Carrera Policial todo lo referente a la planificación de la convocatoria de postulantes para cubrir hasta 1.200 vacantes para la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientada a la Formación Policial para el ciclo lectivo 2026-2027

Los postulantes podrán aspirar a ser designados en la Policía de Santa Fe, en la medida en que hayan aprobado los objetivos académicos que se fijen, y cumplan con requisitos de ingreso establecidos por Ley N° 12521.

La decisión está contenida en la Resolución N.º 964 de la cartera que tiene fecha del lunes 7 de abril. Ese instrumento determina que la cantidad de postulantes a ingresar al I.Se.P., será de 350 de sexo femenino, y 850 de sexo masculino, o el 30% de sexo femenino y el 70% de sexo masculino, en caso de no alcanzar las vacantes asignadas o que éstas sean superadas.

En el presente año fueron solo 800 los inscriptos por lo que podría producirse falta de renovación de cuadros para la policía santafesina.

En otros artículos, la resolución dispone los planes de estudios a aplicar, requisitos de ingresos y para la incorporación se le ordena al I.Se.P que ejecute un proceso de selección cuyas condiciones están en la resolución. Por último dispone que la nómina final con el orden de mérito correspondiente para cubrir las vacantes deberá estar a disposición de la Subsecretaría de Formación y Carrera Policial el 8 de diciembre de 2025.

El otro dato de la resolución es que para cubrir las vacantes disponibles se otorgará prioridad a aquellos postulantes que tengan domicilio en los departamentos Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Caseros, Rosario, Constitución y General López.

Anualmente ingresan al I.Se.P. sucesivas promociones para cursar la carrera de Auxiliar en Seguridad y posterior la de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientada a la Formación Policial, siendo responsabilidad exclusiva y excluyente de dicho Instituto, el cumplimiento de todas las etapas del proceso de selección y del posterior cursado, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 12333.

La Subsecretaría de Formación y Carrera Policial del Ministerio de Justicia y Seguridad tiene como función "definir procesos de selección e ingreso de todo el personal civil y de las fuerzas de seguridad dentro del Ministerio".

El ministerio, en tanto, señala que de acuerdo a las necesidades relevadas, resulta necesario encomendar al I.Se.P. la convocatoria para cubrir 1200 vacantes. Aclara que la distribución de vacantes masculinas y femeninas a otorgar responde a la conformación actual de la fuerza y su proyección de renovación, donde para los diferentes escalafones y subescalafones durante el año 2025 el 80,57% de los retiros corresponderán a personal masculino, lo que hace necesario incorporar un número mayor de personal masculino para no afectar la composición futura de la fuerza.

Hoy, el 40,25% de los funcionarios policiales son personal femenino, de allí la necesidad de que ante 1.200 vacantes, es necesario que 350 sean de sexo femenino y 850 masculino. La otra advertencia es que para cubrir la demanda de los departamentos Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Villa Constitución y General López "se encuentra muy por debajo respecto de la cantidad de efectivos policiales que residen en dichos departamentos".

Los alumnos que aprueben el segundo año podrán ser incorporados a la Policía de la Provincia de Santa Fe, con el grado de suboficial de Policía - Escalafón General - subescalafón Seguridad, y a ser destinados atento a las necesidades institucionales de la Policía, sea o no su lugar de residencia;

Por último se señala que los postulantes convocados percibirán una beca mientras dure el cursado.

Inscripciones

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, junto con el Instituto de Seguridad Pública (I.Se.P.), informaron que se encuentra abierta la inscripción para la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, destinada a aspirantes a suboficiales de la Policía de la Provincia.

La tecnicatura tiene una duración de tres años, con los dos primeros de cursado presencial. Al finalizar el segundo año, los estudiantes obtendrán el título intermedio de "Auxiliar en Seguridad" e ingresarán a la fuerza policial. Tras dos años de servicio activo, deberán completar el tercer año para graduarse como Técnicos Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana.

Los requisitos de inscripción: ser argentino, tener entre 18 y 28 años al 2 de febrero de 2026; poseer título secundario completo, registrado por el Ministerio de Educación de Santa Fe; cumplir con las condiciones de aptitudes psicofísicas requeridas, superando los exámenes correspondientes; no haber sido condenado ni estar procesado por delitos o contravenciones; no ser empleado de la administración pública nacional, provincial o municipal; no haber sido destituido, cesanteado o exonerado de la administración pública y presentar la documentación solicitada en tiempo y forma.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 23 de mayo de 2025. Los interesados deben poseer una ID Ciudadana que se obtiene registrándose en el portal oficial de la provincia. Una vez creada la cuenta, se enviará un correo electrónico para confirmar el registro, el cual debe ser validado dentro de las 24 horas.

