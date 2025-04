Quiénes eran los operarios que murieron en el tanque de una fábrica de dulce de leche en Córdoba

La localidad de Río Primero no sale de la conmoción por la muerte de los operarios Víctor Adrián Loza y Santiago Vicintini y desde la Municipalidad declararon tres días de duelo. Los hombres fallecieron mientras hacían mantenimiento en una fábrica de dulce de leche.

Los restos de los trabajadores fueron velados el domingo y este lunes serán llevados al cementerio municipal. El sábado uno de ellos estaba en el interior de un tanque donde se produce lombricompostaje, se sintió mal y le pidió ayuda a su compañero, que también se descompensó. Ambos fallecieron y se presume que fue por los gases acumulados.



Quiénes eran

Santiago Vicintini tenía 21 años y en el pueblo lo apodaban “el Zurdo”. Era jugador de vóley profesional y su equipo era el del club municipal de Río Primero. “Lamentamos de todo corazón tu pérdida ‘zurdito’. Extrañaremos las juntadas post entrenamiento para ir a tomar coca, las risas en la Trafic, durante el partido. Todos los momentos compartidos, partidos, campeonatos que hemos ganado y perdido”, lo despidieron sus amigos y compañeros en las redes.

“Qué difícil va a ser entrar al SUM y no verte más entrenar con nosotros, cuando nunca faltabas, tu cable a tierra. Espero que estés descansando en paz, condolencias a la familia y amigos para sobrellevar este momento tan duro. ‘No se muere quien se va, solo muere quien se olvida’”, terminaron el posteo.

Su tío Eric, con quien tenía muy poca diferencia de edad, también lo despidió con dolor en las redes. “Mi confidente, mi némesis, mi compañero. ¿Cómo olvidar cuando, con cinco años, quería un hermanito y llegaste vos con nombre de sobrino, pero siempre supimos que éramos más que eso, éramos hermanos”.

Marcos, otro tío de Vicintini, también le dedicó un emotivo mensaje y reveló que fue él quien fue a socorrer a su compañero. “Te vas haciendo el gesto de amor más grande que puede hacer un ser humano. Te voy a admirar toda mi vida y te voy a extrañar cada día. Perdón por no estar ahí”, expresó.

Acerca de Víctor Adrián Loza, que tenía 35 años, se supo que era gran fanático de River Plate y el fútbol era una de sus pasiones. “Soy Víctor Adrián Loza. Soy feliz, me levanto todos los días con una sonrisa. Me alisto, desayuno, saludo a mis viejitos y me voy. Subo a mi motito que tanto quiero y me voy a trabajar”, escribió uno de sus familiares en las redes como si hablara la víctima.

Y concluyó: “Hoy 12 de abril entré a las 6.00 a.m., contento, lleno de sueños y metas por cumplir. Pero en horas de esa misma mañana, en esa fábrica La Blanca apagaron mi luz, me robaron mis sueños, mis metas, mi vida. Rompiendo el corazón en mil pedazos de mi gran familia. Mientras mi luz se apagaba, ellos esperaban mi llegada”.

