Sergio Palazzo: «El acuerdo con el FMI es producto de las actitudes cipayas de Javier Milei

El diputado nacional de Unión por la Patria y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, cuestionó duramente el reciente acuerdo entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En declaraciones radiales, el legislador calificó el entendimiento como “vergonzoso” y lo atribuyó a una postura de “sumisión” del presidente Javier Milei frente a los organismos internacionales.

Durante una entrevista a Radio Splendid, Palazzo afirmó que el mandatario «no tiene un programa económico», y que «gobierna por decreto», intentando concentrar el manejo de la justicia y las finanzas sin intervención del Congreso. A su vez, advirtió que las consecuencias de estas políticas ya se hacen sentir en el pueblo argentino.

“Está claro que el Presidente siempre impulsó estas ideas cipayas, de someterse a lo que otros organismos de poder del mundo decidan sobre Argentina. No es nueva la actitud de él, pero ojalá que la actitud de la gente sea distinta”, remarcó el dirigente sindical.

Críticas al acuerdo y advertencia por la falta de asistencia externa

Uno de los puntos que más inquieta al dirigente es la falta de respaldo financiero por fuera del acuerdo con el FMI. En ese sentido, señaló que la reciente visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dejó claro que Washington no brindará asistencia económica adicional a la Argentina.

“Dijo que no iban a avanzar en ningún tipo de asistencia financiera por fuera del acuerdo con el FMI, es decir que no va a haber apoyo en dinero”, explicó Palazzo. “Eso pone al Gobierno en una situación compleja, porque si esperaba un respaldo extra, no lo tendrá. Pero al que seguro no le va a alcanzar es al pueblo argentino, que es quien va a terminar pagando este préstamo”, advirtió.

Asimismo, el legislador apuntó contra la Ley Bases, al considerar que sus promesas no se cumplieron. “Después de aprobarla dijeron que iba a haber una ola de trabajadores registrados y eso no pasó, todo funcionó mal”, sostuvo. Según Palazzo, los beneficios a los empresarios para fomentar el empleo formal no generaron el efecto esperado.

Preocupación por el impacto económico y el empleo

Palazzo también brindó cifras preocupantes sobre la situación actual del mercado laboral. Indicó que, en los últimos meses, casi 3.000 empresas cerraron sus puertas y se perdieron más de 60.000 empleos. “Y todavía piden más reforma laboral”, enfatizó.

Para el dirigente bancario, el verdadero problema no está en los derechos laborales, sino en otras variables macroeconómicas. “El problema es la apertura indiscriminada de importaciones o el tipo de cambio que favorece la especulación”, argumentó.

Finalmente, criticó la falta de un presupuesto nacional aprobado por el Congreso. “El ajuste brutal que hicieron fue para cuadrar una planilla de Excel y lo hicieron sobre la ilegalidad de no tener presupuesto nacional dos años seguidos”, concluyó.

