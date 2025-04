Carlos Tevez no lo dudó: la respuesta a la consulta si pretende convertirse en dirigente de Boca

Carlos Tevez volvió a los medios nuevamente. En esta oportunidad tuvo una entrevista en Olga, un canal de streaming en donde habló sobre su partido de despedida, su futuro como entrenador y por supuesto una posibilidad de regresar a Boca Juniors, club en donde logró alcanzar varios títulos durante su carrera como futbolista.

Es importante recordar que en el 2027 se van a realizar unas nuevas elecciones y ante los rumores sobre su vinculación con la oposición, el Apache puso fin a este tipo de mensajes. “Hoy te puedo asegurar que de presidente no voy a ir. Hoy no está en mi cabeza ser presidente de Boca. Primero, porque no estoy preparado. Segundo, porque soy entrenador”, dijo.

“Me quieren subir a algo político, dónde no me quiero subir“, aclaró Carlitos. Además señaló: “Tenés que tener una idea de qué club querés y qué club la gente quiere para el mejor Boca y una estructura atrás para manejar el club como quieras manejarlo, como una empresa o un club de fútbol. La verdad no estoy preparado. Tenés que saber dónde ubicarte“, puntualizó.

En este mismo programa a Tevez le preguntaron si volvería como DT del boquense. “Hoy está Fernando, que lo está haciendo bien, pero siempre está la posibilidad de volver al club. No me parece postularme. Estoy capacitado, pero respeto al técnico que está”, aseguró.

“Siempre están las ganas de seguir trabajando como técnico. Las dos experiencias que tuve fueron buenas y ahora es más tranquilo, donde quiero llevar mi imagen como DT. Es importante saber como está el club, tener un equilibrio y si lo tenés, el trabajo se ve reflejado. Uno se arma para ir a Europa, se prepara para eso. Me gustaría agarrar un club que tenga una estructura ordenada”, cerró.

¿Cuándo es el próximo partido que tendrá Boca en el campeonato?

El siguiente encuentro que disputará el conjunto dirigido por Fernando Gago será ante Estudiantes de La Plata el próximo sábado 19 de abril.

Fuente: 442