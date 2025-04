Amalia Granata le ganó la pulseada a Pullaro en las cárceles

Mientras avanza el escrutinio definitivo de las elecciones, en los comicios para elegir a los convencionales constituyentes, Amalia Granata fue la candidata más votada dentro de las unidades penitenciarias, lugar que tiene en vilo al gobernador, Maximiliano Pullaro, por endurecer las requisas y limitar las horas de visitas.

Amalia Granata gana terreno

La diputada provincial, representante del partido Somos Vida y Libertad, consiguió el 27,6% de los votos en las cárceles santafesinas, superando a Pullaro (17,3%) y a Juan Monteverde (10,7%). Lo que representa este resultado es que los reclusos se muestran en contra de las políticas en materia de seguridad del gobernador (Plan Bandera), pese a que, dentro de todo, sacó buen porcentaje teniendo en cuenta su mano dura.

En el recuento total, la rosarina salió cuarta con un 12,35% por debajo del peronista Monteverde y el libertario, Nicolás Mayoraz. Por su parte, el radical fue el ganador obteniendo la victoria electoral en casi todos los distritos de la provincia, aunque obteniendo muchos menos votos que en 2023.

Lo cierto es que el nombre de la expanelista comienza a constituirse como uno de los más fuertes y relevantes dentro del espectro político local. Granata no logró armar una alianza a nivel provincial con La Libertad Avanza debido a que no llegó a un acuerdo con Karina Milei que "es la que arma y desarma" a nivel de candidaturas. "No sé qué problemas tiene conmigo", señaló la legisladora.



"Ella vino a comer a mi casa cuando estaban armando la candidatura de Javier (Milei) Presidente y se ve que no le agradé. A veces hay que dejar de lado las cosas personales por el bienestar de la gente. Pero acá se juegan otras cuestiones que desconozco. Con Javier siempre tuve una excelente relación", aseguró en declaraciones radiales.

Sin embargo, es clave remarcar que a "El Jefe" no le terminó saliendo tan bien pelearse con Granata: en cuestión provincial fue un fracaso del espacio del Presidente, donde Mayoraz quedó en el tercer puesto disputando el mano a mano con la exmodelo. Fue ella la que abortó la alianza que había impulsado Santiago Caputo con la rosarina ya que creyó que la marca que articuló en todo el país iba a ser suficiente para triunfar.

En relación a Karina Milei, Granata sostuvo que "Hay gente que entiende de política y otra que llegó sin entender nada y cree que en todos lados va a llegar sin entender. Acá en Santa Fe quedó demostrado que no saben porque salieron terceros, no les fue bien, perdieron en toda la Provincia".

Avanza el escrutinio definitivo en Santa Fe

Este miércoles (16/04), el Tribunal Electoral de Santa Fe publicó los primeros resultados del escrutinio definitivo de las elecciones de convencionales y autoridades locales. Hasta la noche, ya se habían procesado datos de ocho departamentos: Castellanos, Garay, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Jerónimo, San Justo y San Martín.

En tanto, se confirmaron los resultados provisorios: Julio Garibaldi (La Capital), Rubén Pirola (Las Colonias), Leonardo Diana (San Jerónimo), Germán Baumgartner (Garay), Esteban Motta (San Martín), Rodrigo Borla (San Justo), Alcides Calvo (Castellanos) y Felipe Michlig (San Cristóbal) fueron electos convencionales.

El recuento continuará jueves y viernes pese al feriado, con el objetivo de terminar antes del domingo. Aún no se cargaron los datos del departamento Rosario, donde se disputa la banca 69 de la Convención Constituyente entre Más para Santa Fe (Monteverde) y Activemos (Marcelo Lewandowski).

