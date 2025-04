Otro fracaso de Kylian Mbappé: Caen, el club que compró en agosto, descendió a la Tercera División

Días después de haber quedado eliminado de la Champions League con el Real Madrid, Kylian Mbappé sufrió otro golpe deportivo. Stade Malherbe Caen, el club francés que compró en agosto de 2024, descendió a la Tercera División a falta de tres fechas para la finalización de la Ligue 2.

El histórico equipo de Baja Normandía tuvo una temporada para el olvido, cayendo en 20 de los 31 partidos jugados en el torneo. Con apenas 21 puntos, perdió la categoría tras ser goleado 3 a 0 por Football Club de Martigues, un rival directo en la lucha por la permanencia.

Mbappé desembolsó alrededor de 15 millones de euros por el 80% de las acciones del club, que cuenta con 115 años de historia. Dicha operación lo convirtió en el propietario más joven de la historia de un equipo francés. El objetivo era aumentar la presencia del Clan Mbappé en el panorama empresarial.

Críticas para Mbappé y su familia

SM Caen no jugaba en la Tercera División de Francia desde la temporada 1983/84, es decir, hace 41 años. Los aficionados apuntaron contra el crack del Real Madrid y todo su círculo. “Directiva, jugadores: todos culpables, todos fuera“, decía una de las banderas.

Por otra parte, Patrice Garande, ex entrenador del equipo, mostró su enfado con la situación del club: “Cuando no trabajas, o trabajas mal, y finges que… Bueno, al final, el club se hunde. Y es un club importante para la ciudad, para la gente… Me mata ver a este club hundirse”.

“Esto no solo es vergonzoso desde lo deportivo, lo es por cómo hemos llevado la temporada, eso es lo que me enfurece. Ya no busco entrenar, ya no busco nada, pero habría estado dispuesto a ayudar a este club, aunque solo fuera para hablar, pero ni siquiera tienen esa humildad“, concluyó el exfutbolista.

Mientras tanto, Mbappé se recupera de un lesión

El delantero del Real Madrid se encuentra enfocado en dejar atrás el esguince de tobillo derecho que sufrió ante Arsenal, que lo puso en duda para la final de la Copa del Rey ante Barcelona. El objetivo de Mbappé es estar en óptimas condiciones para ese 26 de abril.

Fuente: bolavip