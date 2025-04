Christian Petersen se casó con Sofía Zelaschi

Christian Petersen y Sofía Zelaschi se casaron este viernes. La pareja lo confirmó con un tierno posteo en redes sociales, donde compartieron fotos de la boda.

“Estamos casados”, escribió el chef, de 55 años, arrobando a su pareja, de 26 años. Y concluyó: “Gracias a todos”. La publicación fue acompañada por un carrusel de tres fotos en blanco y negro que permitieron ver algo de la íntima celebración.

El posteo no pasó inadvertido entre los más de 600 mil seguidores del chef que reaccionaron con mensajes de buenos deseos.

“Los más lindos. Felicidades. Son lo más”, “Pero qué grande este nuevo matrimonio. Se los ve muy felices. Lo mejor para ambos”, “Vivan los novios”, “Festejo esta noticia. Fui espectadora del programa donde se conocieron. Mucho amor cada instante siempre”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Cabe recordar que Christian y Sofía se conocieron en las grabaciones de El gran premio de la cocina, donde él era jurado y ella participante.

La joven, por su parte, compartió fotos y dejó ver su particular ramo. El mismo estaba compuesto por flores verdes naturales de líneas limpias -calas-, entre las que se destacaba una flor metálica.

Cómo empezó la historia de amor de Christian Petersen y Sofía Zelaschi

Se conocieron en el reality y no pasó nada más allá de la pantalla. “En la primera temporada Sofía perdió la final, seis meses después le di trabajo. Siempre me gustó cómo cocinaba, me pareció una de las mejores participantes del programa”, contó el chef tiempo atrás al aire de Agarrate Catalina (La Once Diez).

En un evento, le llegó un dato que cambiaría su futuro: “Fui a la embajada de Estados Unidos y una señora que me recibió me dijo ‘mi hija es muy amiga de Sofía y me dice que ella lamenta que no te ve más, porque le encantás‘. Al otro día le mandé un mensaje por Instagram”.

El chef reveló que en este momento, ambos estaban en pareja. Sofía inclusive, a punto de casarse, pero que, de todos modos, se fue a trabajar con él. La relación entre ellos primero fue amistosa, aunque después se animaron a más.

