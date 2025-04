Felipe Bergoglio, el sobrino-nieto del Papa Francisco que es futbolista: dónde juega y por qué "bendice" a sus compañeros

La muerte del Papa Francisco dejará un vacío enorme en todos los fieles y en una persona muy especial. Se trata de su sobrino-nieto, Felipe Bergoglio, que juega en el fútbol italiano y tenía intenciones de conocerlo antes de su triste partida.

El joven es argentino, tiene 21 años y se desempeña como futbolista profesional en el Castiglionense 1919, de la quinta categoría del fútbol italiano.

Quién es Felipe Bergoglio y cuál fue su relación con el Papa Francisco

Felipe Bergoglio es defensor y está cedido en el Castiglionense 1919, un humilde club de la región Toscana. Su pase pertenece al Trestina, de la Serie D, al que llegó a principio de temporada y en el que no tuvo muchos minutos.

La relación entre Felipe Bergoglio y el papa, Jorge Bergoglio, nace a través del abuelo de Felipe, que era primo de Francisco. Curiosamente, su abuelo se llama también Jorge, como el papa, lo que llevó a muchos a la confusión en Argentina cuando en 2013 se anunció su nombre en latín.

“Hubo gente que pensó que el papa era mi abuelo. Era muy pequeño, tenía unos 10 años, pero recuerdo perfectamente ese día, esos momentos de celebración en casa. Fue increíble”, dijo en una entrevista con La Nazione en agosto de 2024.

El defensor contó en esa misma entrevista que no conocía en persona al papa y que estaba a la espera de un encuentro privado en la Santa Sede, en Ciudad del Vaticano.

“Mi padre me contó que el papa Francisco preguntaba siempre por nuestra familia. Cuando todos vivíamos en Argentina, la relación era difícil por las distancias entre Buenos Aires y Córdoba, pero el vínculo siempre estuvo ahí”, señaló el joven.

Felipe tiene dos hermanos mayores, Mateo y Benjamín, quienes tuvieron la fortuna de conocer al papa, algo que será una cuenta pendiente en su vida.

Los compañeros de Felipe Bergoglio le piden "la bendición"

En la cancha, Felipe es reconocido por sus compañeros y rivales, que se le acercan por la popularidad de su apellido. “Mis compañeros me piden la bendición antes de cada partido. También cuando se lesionan. Llevo poco en Italia y ya me acostumbré. Nos reímos siempre. Ser Bergoglio es un honor y para mí no supone ninguna carga llevar este apellido”, contó.

Como no podía ser de otra manera, es fanático de San Lorenzo, como lo fue Francisco durante toda su vida. Futbolísticamente creció en la cantera del Club Social y Deportivo Lasallano (Argentina), hasta llegar al primer equipo, en el que militó durante toda la temporada 2022 y la mitad de la siguiente, antes de llegar a Italia.

