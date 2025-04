Revelan la situación interna en Tottenham que facilitaría la salida de Cuti Romero al Atlético de Madrid

Uno de los futbolistas de la Selección Argentina de los que más se ha hablado en las últimas semanas, pensando en un movimiento en el próximo mercado de mitad de año, es Cuti Romero. El cordobés no tiene claro seguir en Tottenham, el Atlético de Madrid lo quiere y se abre una ventana para su partida.

Y es que los Spurs no están atravesando el mejor presente que digamos. Tras la derrota vs. Nottingham Forest, cayeron al puesto 16 en la Premier League, con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Y aunque el descenso no es una preocupación, tampoco habrá competencia europea en la 2025/26 y el futuro de su entrenador, Ange Postecoglou, parece destinado a no ser dentro de la institución.

De acuerdo a The Telegraph, el greco-australiano dejará el cargo al finalizar la temporada, incluso si el Tottenham gana la UEFA Europa League, única competición en la que sigue con chances y en la que enfrentará al Bodo/Glimt noruego en las semifinales.

El reporte es curioso, puesto que Tottenham gana un título desde 2008 (Copa de la Liga vs Chelsea), ni la conquista de la competición salvaría a Postecoglou. Y claro, con esta situación interna, sumado a la eventual falta de competencia internacional, haría más accesible la salida de jugadores como Cuti Romero.

Cuti Romero quiere jugar Champions League y Simeone lo espera

En diálogo con Los Edul, Cuti Romero trató de no dar demasiadas pistas sobre su futuro, pero dejó una cosa clara: “Cuando termine el campeonato se verá. La verdad que no hablé con mi representante todavía pero estoy dispuesto a cualquier cosa. En mi cabeza está siempre crecer y también ir a nuevos lugares para seguir creciendo, pero faltan varios meses para eso”, admitió.

Cuti es uno de los capitanes del primer equipo, junto a Heung Min Son y James Maddison, e incluso fue capitán en la victoria vs. Eintracht Frankfurt que clasificó a los Spurs a las semifinales de la Europa League. El argentino tiene contrato con Tottenham hasta 2027, por lo que su salida no será del todo sencilla y le costará algunos millones al Atlético de Madrid.

Aún así, la presión del futbolista, un eventual Tottenham sin competiciones europeas y sin entrenador serían todos factores que facilitarían su salida rumbo al fútbol español y ponerlo bajo las órdenes del Cholo Simeone junto a otros compañeros de selección como Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Giuliano Simeone o Ángel Correa.

