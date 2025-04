Ficha Limpia: los motivos por los cuales el PRO vuelve a desconfiar de los libertarios

Según los cálculos, los votos en el Senado para sancionar Ficha Limpia están. La semana pasada, los dos senadores de Santa Cruz que jugaban al misterio blanquearon su postura: comunicaron que votarán a favor de la iniciativa que ya fue aprobada en Diputados en febrero pasado. Con los dos patagónicos, el poroteo da 38 votos positivos y 34 (todos de Unión por la Patria) en contra de la iniciativa. Pero en Casa Rosada dicen que los votos "no están" y a un legislador nacional "se le escapó", frente a sus pares, que el gobierno de Javier Milei no está interesado en que el texto prospere.

En marzo de 2024, Javier Milei prometió ante la Asamblea Legislativa que impulsaría una de las principales banderas del PRO: el proyecto de Ficha Limpia. Pero la promesa se hizo esperar. Recién hacia fin del año pasado, el tema cobró impulso y fueron los propios libertarios los que desbarataron la sesión en Diputados, en la que se aprobaría la iniciativa que prohíbe ser candidatos a cargos nacionales a quienes tengan condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción.

En medio de las dudas sobre las reales intenciones del Gobierno de avanzar con el proyecto, ya las fuertes críticas que el oficialismo recibió por parte de la opinión pública -en especial en X, la red social que siguen más de cerca- el presidente Javier Milei le encomendó a su ministro de Defensa, Luis Petri, que avanzara en una nueva versión. Y así fue.

Finalmente, el proyecto oficialista fue aprobado en Diputados en febrero de este año. Pero el tema quedó empantanado en el Senado. La negativa de los 34 senadores de Unión por la Patria más las indefiniciones de algunos bloques que representan a fuerzas provinciales pusieron el tema en stand-by.

Finalmente, el sábado pasado terminaron de definirse los senadores de Por Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia. Hicieron público su acompañamiento a la iniciativa y, con él, la media sanción reuniría un voto más de los 37 que requiere. Por ser una reforma electoral requiere una mayoría especial; es decir, 38.

Con el pronunciamiento de los patagónicos, empezaron los movimientos en el Senado para avanzar con una sesión, con Ficha Limpia incluida. La fecha que sonaba era el jueves último. Pero el fallecimiento del Papa y el duelo decretado por el Presidente trastocaron los planes. La Cámara que preside Victoria Villarruel se limitó a abrir el recinto para homenajear al Sumo Pontífice.

El martes previo, los jefes de bloque se reunieron para definir los pasos a seguir. ¿Sesionar u homenajear al Papa? Finalmente, primó la segunda opción, y los líderes de los espacios acordaron posponer la sesión —con Ficha Limpia incluida— para el 7 de mayo.

“En la última reunión de Labor Parlamentaria, (Ezequiel) Atauche se va de boca y dice: 'Nosotros no queremos Ficha Limpia'”, aseguró una fuente parlamentaria. Atauche es el jefe de bloque de La Libertad Avanza, y el enlace entre el Senado y la Casa Rosada desde que los puentes con la vicepresidenta están dinamitados. “Atauche dijo: 'Nosotros no queremos tratar Ficha Limpia ni el 7, ni más adelante'", aseguró otra fuente del Senado. Esa fuente está segura de que al jujeño "se le escapó" ese comentario, frente a los jefes de todos los bloques, que estaban reunidos para definir la agenda de la semana atravesada por el duelo.

Campaña mediante

Una vez más, se reavivaron las dudas en torno a si el oficialismo quiere que el proyecto llegue a buen puerto. Hay un condimento extra que les da más motivos a la oposición e incluso a los aliados del Gobierno para sospechar de las verdaderas intenciones del Poder Ejecutivo.

Hasta diciembre, cuando en Diputados 10 oficialistas se ausentaron de la sesión convocada para aprobar Ficha Limpia, impidiendo que haya quórum, las interpretaciones eran que los libertarios no querían bajar a Cristina Kirchner del ring.

De sancionarse la iniciativa, la dos veces presidenta no podría ser candidata. “Los libertarios la quieren jugando”, repiten desde el PRO hasta Unión por la Patria. Pese a que la expresidenta deja trascender que será candidata a nivel provincial, nadie descarta que se incline por una candidatura a nivel nacional.

¿Qué mejor rival para los libertarios que la titular del PJ? La campaña terminaría polarizada. Y, con eso, se desdibujarían –o al menos así lo interpretan en la Casa Rosada— los espacios de “centro”.

Más acá en el tiempo se le sumó el segundo ingrediente, que le da más motivos a la oposición para sospechar de los libertarios: las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.

Con el desdoblamiento de las elecciones en la CABA, y los cortocircuitos entre el PRO y LLA en el principal bastión de los amarillos, los violetas pusieron toda la carne al asador para destronarlos del distrito que los vio nacer.

Básicamente, Karina Milei debió ceder y poner a uno de los pesos pesados del Gobierno a encabezar la lista de legisladores porteños: Manuel Adorni. La fragmentación de la oferta de la centro-derecha y derecha no hizo más que beneficiar al candidato del PJ, Leandro Santoro, y perjudicar a los libertarios. Con suerte, al menos por ahora, el vocero Presidencial saldría segundo o tercero, según marcan las encuestas.

Ese puesto lo disputa con el PRO, que lleva como cabeza de lista a la diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato. ¿Quién es Lospennato? Nada menos que la autora e impulsora del proyecto de Ficha Limpia. De hecho, las calles porteñas están empapeladas con su rostro, y la promesa de impulsar esa misma propuesta para la CABA

La sanción del proyecto a días de la elección porteña (que se celebran el 18 de mayo) le vendría como anillo al dedo a la diputada nacional que, desde 2016, pelea para avanzar con la ley que busca impedir que los corruptos ocupen cargos electivos. En palabras libertarias, una iniciativa que va contra "la casta".

Los dos inconvenientes que acarrearía la sanción del proyecto –bajar del ring a Cristina y hacerle campaña “gratis” a su principal rival en la CABA— explicarían por qué desde Casa Rosada hacen trascender que los votos para la sanción de Ficha Limpia no están, pese a que las matemáticas dicen lo contrario.

Ahora queda en manos de la oposición, salvo UP que no está interesada en el tema, poner contra las cuerdas al oficialismo y pedir una sesión para que el proyecto se vote en el recinto. Pero la jugada puede ser arriesgada. Si el Senado rechaza la iniciativa el tema no podría ser tratado por el Congreso hasta el año que viene, tal cual lo establece la Constitución.

