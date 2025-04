Cuarto intermedio en la paritaria de la administración central de Santa Fe

El gobierno de la provincia de Santa Fe y los gremios que nuclean al personal de la administración central tuvieron este lunes la primera reunión de la nueva ronda de discusión paritaria, correspondiente al segundo trimestre del año. Con coincidencias en la valoración del contexto macroeconómico, el sector sindical reclama por el desfase de los primeros meses, así como también una recomposición del salario básico. El gobierno insiste en que los mínimos garantizados en el primer trimestre igualaron o superaron la inflación, y en categorías superiores influyeron otros ítems. Aún sin propuesta sobre la mesa, volverán a reunirse el próximo miércoles 30.

Al término del encuentro, el ministro de Gobierno, Fabian Bastia, destacó lo positivo del encuentro y las coincidencias en la evaluación del contexto macroeconómico, y el impacto de las medidas nacionales; así como la vocación de diálogo tendiente a acordar soluciones.

De todos modos, aclaró que "no estamos hablando de recomponer, sino de atender una situación. Nosotros estamos contemplando no solo el último trimestre, sino todo desde que asumimos la gestión hasta ahora. Y en cuanto a lo que a veces erróneamente se dice, tenemos que tener claro que casi el 70% de los trabajadores no han tenido ningún impacto negativo con la inflación del trimestre".

Con referencia al 30%, el funcionario no admitió que haya habido realmente un desfase, más allá de algunas circunstancias particulares o coyunturales, por entender que el impacto de otras variables ha permitido compensar el efecto inflacionario.

En palabras del ministro de Economía, Pablo Olivares, "a lo largo de este primer trimestre, un 70% aproximadamente del personal representado por el escalafón tuvo un incremento que no fue superado por la inflación. Y con al 30% superior de la pirámide, a lo largo de lo que llevamos de gestión hemos venido otorgando incrementos que, como resultado de la incidencia de determinados ítems que potencian el aumento, han tenido incrementos superiores inclusive a la inflación acumulada desde diciembre del año 24 hasta marzo del 2025.

"Esto no quiere decir que el gobierno niegue ningún tipo de de posibilidades para componer una política salarial que contemple distintos aspectos. Simplemente la reunión de hoy fue descriptiva para ver cuál es la foto a la luz de la inflación, no solamente acumulada durante este año, sino la inflación acumulada desde diciembre del 2024", explicó.

En cuanto a la pauta para el próximo trimestre, ambos funcionarios expresaron que lo ideal es que abarque el mayor plazo posible, pero que eso se discutirá en el marco de la paritaria, en atención a la pauta inflacionaria prevista, en un contexto que se presenta variable. "Creemos que la semana que viene el Banco Central va a tener información que nos permita analizar los próximos meses. Nuestra expectativa y el compromiso del gobierno siempre ha sido anticipar inflación y al finalizar cada período que se negocia, sentarse para ver qué ha sucedido en el mes en el período inmediatamente anterior.

"Creemos que un aumento mínimo garantizado fue el que permitió que 70 % del personal haya tenido un incremento igual o mayor que la inflación, por eso siempre los instrumentos están al servicio de los fines. Los instrumentos a veces pueden ser incrementos proporcionales, a veces pueden ser incrementos con una garantía de aumento. Lo importante es no abrazarse a los instrumentos, sino a los fines. Y los fines son tratar que el salario del trabajador mantenga su poder adquisitivo y lo incremente. Los instrumentos van y vienen en el sentido de cuál resulta en cada momento el más apropiado para esa finalidad", completó.

La mirada gremial

Desde el sector sindical, Jorge Molina (UPCN) , insistió en que la discusión paritaria atañe al desfase inflacionario, tanto como a la proyección para el segundo trimestre de una nueva política salarial, que combine distintas herramientas para preservar el poder adquisitivo, pero también para recuperarlo.

"El número del desfasaje es público y notorio. Ustedes saben que hay un una inflación según el IPEC del 9,5 y en la política salarial general en la provincia el aumento fue de un 5%. Tenemos que considerar que la política de mínimos garantizados a muchos compañeros le permitió estar por sobre ese 9,5, pero también reclamamos porque tenemos una base salarial muy baja que necesitamos atender", añadió.

Por otra parte, y luego de haber sido interceptados en el ingreso a la Casa de Gobierno por un grupo de autoconvocados pertenecientes a las categorías superiores, consignaron que "pusimos sobre la mesa una serie de reclamos, algunos de los cuales ya están en evaluación de la comisión técnica. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los niveles cuatro y cinco, pero también a algunas situaciones rezagadas, por ejemplo, del sector salud, o de asistentes escolares. O sea que hay situaciones que estamos planteando que tienen que ver con esta recomposición salarial que vamos a discutir y que de alguna manera también se fije prioridad en relación a estos sectores que mencionamos", añadieron.



En tanto, Molina adelantó que UPCN se va a movilizar el próximo miércoles a Buenos Aires, junto a la CGT y la representación nacional del gremio, "para manifestar el desagrado que tiene el pueblo trabajador con estas políticas nacionales, que implicaron la pérdida de trabajo de más 50 000 compañeros en la Nación, que implica la paralización de la obra pública, la discriminación y la falta de de envío de recursos a a las provincias y que se se aplique un ajuste despiadado al sector jubilatorio".

