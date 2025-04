Nación y provincias contabilizan superávit consolidado por primera vez en 20 años

En 1990 Luis Barrionuevo se sinceró: "tenemos que dejar de robar"... eso sí, "por dos años", aclaró. El sindicalista no desconocía una piedra fundamental del fracaso argentino, y una pulsión irrefrenable del poder en contra de los intereses legítimos del bien común.

En los '90 el menemismo y los gobernadores firmaron pactos fiscales que eliminaron Ingresos Brutos; en 2004 el Congreso argentino sancionó la ley de Responsabilidad Fiscal y Transparencia en la Gestión Pública. En 2005 Roberto Lavagna fue eyectado por Néstor Kirchner, quien no consintió la idea del "fondo anticíclico" para preservar los superávit gemelos que el mismo presidente defendía hasta entonces.

Insuficiente fue el pacto fiscal de 2017 para bajar impuestos provinciales en medio de desbordes fiscales. A falta de prudencias, sobrevinieron las retenciones, los vaciamientos de ahorros de lo que fueron las AFJP, las reservas y luego los endeudamientos.

La historia reciente revela que "la casta" que alega ser custodio de los derechos sociales, no desconoce la imprudencia administrativa que los deteriora y fracasa en sus intentos por contenerla.

La voluntad de poder disputa en sus fueros íntimos con la mejor razón administrativa; el superávit entró a fuerza de motosierra, alejado de las mejores formas institucionales pero exhibiendo resultados no sólo en las cuentas de la Casa Rosada sino en el clima de época. "Por primera vez desde 2006, en 2024 tanto el Gobierno Nacional como el consolidado de provincias y CABA registraron superávit fiscal". Así lo revela un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

No sólo motosierra en mano, sino en palabras del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se repone el valor de la prudencia fiscal. El mandatario santafesino -que por estas horas debe discutir paritarias y viene de recortar un sistema previsional deficitario- plantea consagrar el equilibrio fiscal en la Constitución, como un imperativo tanto para la administración central como para las empresas del Estado.

Santa Fe, según el informe del Iaraf, tuvo 9 años de déficit entre 2005 y 2024; la Nación acumulaba cuentas positivas entre 2005 y 2009, pero hasta 2023 estuvo en rojo. Y recién en 2024 volvió al superávit fiscal.

Cambio de época

"En lo que respecta al consolidado de provincias y CABA, comenzó el período de estudio (2005-2024) con superávit y entre 2008 y 2017 mantuvo la mayor parte del tiempo un déficit primario. Luego, entre 2018 y 2024 el resultado primario fue positivo todos los años", reveló el informe del centro de estudios que dirige Nadin Argañaraz.

"Por primera vez desde 2006, en 2024 tanto el Gobierno Nacional como el consolidado de provincias y CABA registraron superávit fiscal", señala el Iaraf, aclarando que Santiago del Estero y La Pampa no entran en el análisis porque carecen de las transparencias administrativas que ofrecen sus pares y la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del ministerio de Economía de la Nación.

Cabe señalar que el concepto de "consolidado" en las jurisdicciones subnacionales no significa que todos los distritos tengan cuentas en positivo. De hecho Buenos Aires (-1,4 billones de pesos), Catamarca (-31,4 mil millones), Chaco (-211,8 mil millones), Entre Ríos (42,8 mil millones), Río Negro (5,4 mil millones) y Tierra del Fuego (0,2 mil millones de pesos) tuvieron sus cuenta en negativo. Santa Fe tuvo un superávit de $163.690 millones; el consolidado de provincias más CABA +767 mil millones y Nación casi +1,8 billones de pesos.

Cuenta Iaraf que "analizando el desempeño provincial y de CABA, las jurisdicciones que acumularon mayor cantidad de años con superávit fiscal fueron San Juan (20), Formosa (19) y Salta (16). En contraposición, Buenos Aires se destacó con 20 años en rojo, seguida por CABA, Río Negro y Tierra del Fuego, cada una con 15 ejercicios deficitarios".

Años en rojo

Iaraf recuerda que "en términos de resultado primario, se observa que hasta el año 2010, la mayoría de las jurisdicciones tuvieron superávit primario, mientras que entre 2011 y 2017 sucedió lo contrario. Luego, se retornó a una situación en donde la mayoría de las jurisdicciones mantuvo un superávit primario.



"Por su parte -expone el informe- el Gobierno Nacional mantuvo superávit primario durante los primeros 5 años, para luego encadenar 14 consecutivos de déficit primario. Finalmente, en el año 2024 se retornó al superávit primario".

Destaca el centro de estudios que "de los 20 años, sólo en 6 registró un superávit primario. En lo que respecta al consolidado de provincias y CABA, comenzó el periodo con superávit y entre 2008 y 2017 mantuvo la mayor parte del tiempo un déficit primario. Luego, entre 2018 y 2024 el resultado primario fue positivo todos los años. Dentro del consolidado de provincias y CABA, las jurisdicciones con mayor cantidad de años de superávit primario fueron San Juan (20), Formosa (20) y Salta (17). Por otro lado, las jurisdicciones con mayor cantidad de años de déficit primario fueron Buenos Aires (15), Jujuy (12) y CABA (12)".

CON INFORMACION DE ELLITORAL.