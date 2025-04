Sofía Gonet dio otro paso en su noviazgo: la foto que compartió con toda la familia de Homero Pettinato

Sofía Gonet y Homero Pettinato se muestran cada vez más enamorados. En las últimas horas, la influencer dejó ver que compartió una cena con la familia de su novio.

En sus historias de Instagram, “La Reini” subió un video en el que se lee: “Cuando sos la creadora de contenido del grupo”.

En la filmación se puede ver una mesa elegantemente decorada con velas, unas cuantas botellas de vino y platos con piezas de sushi. Entre los comensales están Roberto Pettinato y sus hijos, Homero, Tamara y Felipe.

El video muestra a Sofía Gonet con el celular en la mano y pidiendo a todos que se contengan hasta sacar una foto. “Listo. Ya está”, dice. Al escucharla, todos rompieron el silencio, comenzaron a conversar y a comer.

La publicación no pasó inadvertida entre los usuarios que, si bien apoyan a la pareja, no respaldan a la familia que en los últimos tiempos estuvo en portada por diversos escándalos.

“Salí de ahí, Maravilla”, “La Reini quemándose por un novio. A las girlies no les sorprende”, “Las malas vibras”, “Terror me dio esa foto”, y “No me siento en esa mesa ni por un palo verde”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

