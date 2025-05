«Está en observación»: la tajante respuesta de Mauricio Macri sobre su relación con Milei

En una entrevista a fondo con Luis Novaresio, el ex presidente Mauricio Macri respaldó con firmeza la gestión de Javier Milei y lanzó durísimas críticas contra su ex aliado Horacio Rodríguez Larreta. “No me defraudó”, dijo sobre el mandatario, aunque con una advertencia sobre la velocidad de los cambios.

Milei, bajo la lupa… pero con aval

En su paso por A24, Mauricio Macri dejó definiciones políticas que no pasaron desapercibidas. Al hablar del rumbo del país bajo el mando de Javier Milei, el fundador del PRO fue tajante:

“Milei no me defraudó. Está haciendo lo que prometió”.

Sin embargo, también deslizó una advertencia:

“Estamos en observación. Lo que esperamos es que el cambio no pierda ritmo, que aumente la velocidad y que, sobre todo, incluya a más personas en la transformación”.

Con esa frase, Mauricio Macri trazó una línea entre su respaldo al plan de ajuste y su preocupación por el impacto social y político de las reformas.

Larreta, blanco de fuego amigo

Pero el momento más contundente llegó cuando se refirió a su ex jefe de Gobierno porteño y ex aliado, Horacio Rodríguez Larreta, con quien rompió relaciones políticas desde las elecciones del año pasado.

“A Horacio todo este proceso le ha hecho mucho mal y me da mucha tristeza. Se ha equivocado mal”, lanzó Macri, en una frase cargada de decepción.

Y fue más allá:

“Lo ha guiado un espíritu de venganza: con Jorge, conmigo, con el PRO. Y eso lo ha hecho funcional al kirchnerismo. Hoy está solo”.

Con tono crítico pero sereno, Mauricio Macri dejó claro que, para él, Larreta abandonó su legado político para convertirse en un opositor interno, guiado por la frustración de no haber alcanzado la presidencia.

“No puede destruir lo que no pudo liderar”

La frase más dura vino cuando se refirió a la actitud actual de Larreta respecto al espacio político que ayudó a construir:

“Lo que quiere ahora es dañar. Si hubiese ganado las elecciones y fuera presidente, estaría feliz. Pero ahora no puede hacer lo que no se hubiese permitido hacer ganando”.

El ex presidente lo acusó de intentar sabotear un proyecto en el que fue protagonista, sólo porque no le tocó conducirlo. Una señal clara de que la grieta dentro del PRO sigue abierta, y cada vez más profunda.

Un nuevo orden en la derecha argentina

Entre líneas, Mauricio Macri dejó entrever que su alianza con Milei podría consolidarse, siempre que se respeten ciertos límites. En ese esquema, Larreta queda relegado, sin espacio ni poder real, mientras el PRO se redefine entre el apoyo al oficialismo y su autonomía electoral.

La entrevista de Mauricio Macri no fue una simple reflexión: fue un mensaje directo al tablero político. Respaldó a Milei con matices, sepultó a Larreta como figura de peso, y se posicionó como garante del cambio, pero con condiciones. La pelea por el liderazgo opositor sigue, y en esa batalla, la palabra del expresidente aún pesa más de lo que muchos quisieran admitir.

