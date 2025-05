Javier Milei dijo que espera una inflación más baja en abril y habló de la promesa que le hizo al Papa: “Creo que le cumplí”

El presidente Javier Milei anticipó que esperan que la inflación de abril, que cerró ayer, esté finalmente por debajo del 3,7% que se registró en marzo. El dato es relevante porque durante el mes pasado se levantó el cepo cambiario y algunos analistas creían que la medida podía generar un impacto en el índice de precios al consumidor.

“Nosotros somos optimistas en cuanto a que todos los pronósticos catastróficos que tiraron no se van a materializar”, aseguró el jefe de Estado en diálogo con el periodista Luis Gasulla en radio El Observador.

El Presidente planteó que frente a la volatilidad y la demanda de dinero que se generó durante el mes y medio previo a la salida del cepo los pronósticos indicaban que el índice de precios se iba a acelerar.

“Bueno, si estuviéramos en el mismo nivel (de marzo) ya sería un logro. Nosotros tenemos la expectativa y la esperanza de que pueda ser menor”, reveló Milei aunque no quiso dar más detalles.

En rigor, rige un secreto estadístico que le impide al Poder Ejecutivo acceder a los datos relevados por el Indec durante el mes. Además, la información podría ser sensible para los mercados donde hay títulos que están atados al ritmo de inflación.

“Como sé que es sensible para los mercados, yo tampoco estoy pidiendo los indicadores de alta frecuencia porque, digamos, puede llegar a dar lugar a malas interpretaciones y entonces se llama profilaxis”, dijo Milei.

Las consultoras también coinciden con la idea de que la inflación se desaceleró en abril. Analytica proyectó que la inflación de abril será de 3,4%; EcoGo ubicó su estimación el 3%; LCG situó la inflación mensual de alimentos y bebidas por debajo del 3% y Equilibra estimó que abril cerró con una suba de 3,3 por ciento.

El presidente Milei aseguró en sus últimas apariciones públicas que “la inflación tiene fecha de defunción a mitad del año que viene. Y se va a terminar porque la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Ahora es el momento de empezar a pensar en crecer”.

“Creo que le cumplí al Papa”

Al abordar su relación con el papa Francisco, el jefe de Estado reiteró que pudo recomponer el diálogo y pedirle perdón por sus exabruptos durante la campaña presidencial de 2023.

“Él me pidió que cuidara a los más vulnerables y yo me comprometí a documentarlo de manera directa vía la ministra Pettovello. Y eso generó un vínculo muy interesante. Después lo volví a ver en la reunión del G7 y después tuvimos algunas llamadas telefónicas y donde básicamente él me decía cuídame a los pobres. Y yo yo creo que el trabajo lo cumplí porque sacamos a 10 millones de personas de la pobreza”, continuó.

Pese a este dato positivo, informado recientemente por el Indec, Milei reconoció que el problema no está terminado porque aún hay un 33% de argentinos pobres, lo que representa un número aberrante. “Pero 57 era mucho peor. Y si caíamos en una hiper y nos íbamos arriba de 90, era una catástrofe”, analizó.

Pettovello, internada

Durante el reportaje el presidente reveló además que su ministra de Capital Humano estuvo internada luego del viaje que realizaron a Roma para despedirse del papa Francisco. Allegados a la funcionaria explicaron a Infobae que Pettovello se sometió una intervención menor y ya se encuentra en su casa.

Con información de www.infobae.com