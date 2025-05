Chloë Sevigny es el rostro de la campaña de verano 2025 de Jimmy Choo

Chloë Sevigny regresa como rostro de la campaña de verano 2025 de Jimmy Choo, fusionando elegancia y estilo personal.

Chloë Sevigny regresa como imagen de la campaña de verano 2025 de Jimmy Choo, una colaboración que refleja su estilo único y la esencia de la marca. La campaña, titulada “Summer Bliss: The Serenity and Intimacy of a Summer Afternoon”, muestra a la actriz sentada en una cama blanca rodeada de accesorios de la firma, mientras el sol ilumina la escena, evocando una sensación de calma y sofisticación veraniega.

Sandra Choi, directora creativa de Jimmy Choo, destacó la autenticidad atemporal de Sevigny, quien con su estilo personal logra equilibrar a la perfección la elegancia con el toque audaz. La campaña, dirigida por Ezra Petronio, toma inspiración en la nostalgia, fusionando elementos vintage con una estética moderna que refleja tanto la identidad de la marca como la de la actriz.

Esta es la continuación de su colaboración con la marca, que comenzó en 2016. En las imágenes, Sevigny luce el bolso Cinch y calzado como sandalias y zuecos, combinando a la perfección las propuestas de la marca con su estilo personal.

Además, la diseñadora mencionó que durante sus vacaciones en Grecia este agosto, llevará consigo sus zapatos Pixie y uno de los icónicos bolsos de playa de Jimmy Choo.

Fuente: Xmag