Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de Madrid en manos de Casper Ruud

En la semifinal del Masters 1000 de Madrid, una de las tantas instancias importantes que enfrentó Francisco Cerúndolo (21°) a lo largo del torneo, las sensaciones fueron otras. Frente a Alexander Zverev (2°) y Jakub Mensik (23°), rivales durísimos a los que logró vencer, no solo mostró un gran nivel sino que se lo vio decidido, concentrado y sin dejar que sus contrincantes se pusieran de pie. Ante el noruego Casper Ruud (15°), que no apretó tan fuerte ni fue tan arrollador, la diferencia la hizo el bajón del porteño: no aprovechó las oportunidades que le dio el partido, sufrió varios quiebres, no bajó la persiana cuando tuvo que hacerlo y, después de 1h49m, perdió por 6-4 y 7-5.

Ni las molestias del europeo, quien tuvo que pedir un tiempo médico por un dolor en la espalda y frenó todo para dirigirse al umpire por los gritos de los hinchas, pudieron despabilar al Bocón. Sus winners -28 contra 17- lo sacudieron un poco y, en ocasiones en las que estuvo acorralado, le dieron aire. Sin embargo, en esos momentos críticos que suelen definir los partidos, no se lo vio igual de conectado que en otras jornadas.

Hubo varios pasajes en los que quedó demostrado. Los más notorios fueron el quinto game del segundo set, en el que tuvo siete break points y terminó perdiendo, y el undécimo, en el que quedó a tiro de quebrar (0-40) y ponerse 6-5 y sufrió la remontada. Además, reconfirmando que no pudo sacarles provecho a las situaciones, le quebró a Ruud y perdió su servicio inmediatamente después en tres ocasiones.

Pese a la derrota, Cerúndolo hizo un gran torneo en Madrid

Consumada la derrota, un mazazo para Cerúndolo, ya que estaba jugando un grandísimo tenis y, no habiendo un cuadro tan chivo, podía soñar con su primer título de Masters 1000. De todos modos, tiene razones para irse de España con más emociones positivas que negativas: será 18° en el ranking ATP a partir del lunes, su mejor posición histórica, y se arrima a Roland Garros sabiendo que puede medirse con cualquiera. Tendrá que pulir detalles. Cualidades hay de sobra para llegar al top 10.

En tanto, Casper Ruud sacó ticket para la final, en la que se enfrentará al ganador del duelo entre el británico Jack Draper (6°) y el italiano Lorenzo Musetti (11°).

