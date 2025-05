Los gobernadores van a Paraná antes de una pulseada decisiva para el país

Los gobernadores se reunirán este martes en Paraná convocados por una agenda de "desarrollo productivo" diseñada desde el Consejo Federal de Inversiones, y por un alerta sobre la coparticipación federal que en febrero y marzo de este año encendió alarmas amarillas, antes de recuperar en parte un caudal que -en el caso de los recursos nacionales- es dos tercios del dinero que ingresa a la Casa Gris.

Son las turbulencias subyacentes de un cambio de régimen político y económico. Los mandatarios provinciales alegan que -unilateralmente- Milei eliminó el anticipo de Ganancias que pagaban las empresas en junio (se coparticipa), algo que favorece al sector privado pero disminuye el reparto a los estados subnacionales, que un mes después deben pagar aguinaldo.

También reclaman porque ARCA -la agencia de recaudación que reemplazó a la Afip- cambió el esquema del IVA aduanero, lo que también impacta en el reparto de recursos a los gobernadores. Se supone que el sistema de coparticipación necesita normas de consenso para ser modificado; ese es un criterio que no está en la arquitectura de decisiones del presidente libertario.

Milei puede ofrecer, a despecho de un derrotero desprovisto de institucionalidad, la contundencia de los números. Es cierto que las transferencias totales automáticas a provincias y CABA alcanzaron $4,7 billones (léase millones de millones) en enero para bajar a $4,4 billones en el segundo mes del año y a $3,99 billones en abril (valores corrientes), lo que supone bajas -respecto del primer mes del año- de 1,4% y 8,1%, respectivamente.

También es cierto que por ese concepto las transferencias a las provincias crecieron 10% interanual en el primer cuatrimestre del año. Es la Casa Rosada la que tiene el mejor argumento para exhibir; son los gobernadores los que reclaman el juego institucional del consenso; saben que la promesa nacional de bajas de impuestos los pueden dejar atrapados entre contribuyentes agradecidos y arcas condicionadas. En especial si procuran políticas estatales activas.

¿Una ventaja santafesina?

A nivel nacional, el 30% de la recaudación del impuesto al cheque es coparticipable. Acaso los rumores que deja correr Economía sobre una rebaja de ese gravamen es lo que inquieta en principio -sólo en principio- a los mandatarios provinciales.

Es que una baja en la presión tributaria en ese rubro beneficiaría a todos los sectores de la economía; es un año electoral en el que noticias como esa reemplazan al mayor reparto a costa de más déficit fiscal. Un signo del cambio de época que redistribuye cartas ganadoras y perdedoras.

Otra posibilidad inminente es que el gobierno central no reponga las retenciones, rebajadas hasta el 30 de junio. Decreto Nº 38/2025, publicado en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2025, bajó temporalmente hasta esa fecha los derechos de exportación de la soja del 33% al 26%; sus derivados del 31% al 24,5%; el trigo del 12% al 9,5%; la cebada pasó del 12% al 9,5%; el maíz pasó del 12% al 9,5%; el girasol pasó del 7% al 5,5% y el sorgo pasó del 12% al 9,5%.

El negocio, siempre hay que aclararlo, es en gran parte de las multinacionales. Pero los arrendatarios de campo y en especial los productores, hoy acechados por dólar bajo y precios internacionales deprimidos, podrían recuperar rentabilidad. Son muchos millones en juego que volverían al mercado local; ya se sabe, cuando los "gringos" mejoran, también lo hacen los semilleros, los profesionales, los que venden insumos, fierros y chatas… siempre y cuando el gobierno no vuelva a meter mano de esa cadena virtuosa.

Las cuentas y los planes

No es, si esas hipótesis se verifican, que la Casa Gris vaya a recibir más dinero, sino que los actores de la economía privada podrían dinamizar la actividad. Pullaro -cualquier gobernador. no podrá oponerse a una dinámica semejante, pero eso no deja de inquietar a cada administración provincial en materia fiscal.

Según los últimos datos oficiales disponibles, los ingresos corrientes de la Administración Provincial santafesina en el mes de Marzo ascendieron a $790 mil millones, una mejora del 79,21% (la inflación interanual nacional fue del 55,9%).

No parece en la foto que haya mayores problemas en esos números; sí en la dinámica de los planes: la administración Pullaro sostiene que no está sólo para pagar salarios y promueve obra pública y asistencia crediticia a sectores productivos, algo en lo que Milei no cree. Algo en lo que el mandatario provincial deberá agudizar su difícil equilibrio ante demandas de infraestructura, de empresarios y de sindicatos, si los recursos tienden a ser menores.



Y no sobra nada. Es cierto que el resultado operativo acumulado a marzo en Santa Fe fue superavitario, exhibiendo un ahorro económico de $215 mil millones. También es cierto que es una cifra imprescindible de prudencia fiscal. Pero el número es apenas inútil para lo que viene.

Ingresos Brutos fue a marzo, para Santa Fe, el 81,23% de los recursos tributarios propios (aportó $520 mil millones); ese tributo es decisivo para los gobernadores, pero es al mismo tiempo el más distorsivo de la economía, el que Luis Caputo plantea eliminar, el que las provincias defienden si no les otorgan alternativa. Es en ese horizonte que hay que buscar el fundamento de fondo de las reactividades políticas de los gobernadores.

Lo que viene

Más allá del enojo de Milei con "los cordobeses" porque votaron para investigarlo en el caso $Libra, Osvaldo Giordano, extitular de ANSES y presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, fogonea el "súper Iva", una meta promocionada por el propio ministro de Economía de la Nación, hacia un esquema que elimina 90% de los gravámenes y deja sólo seis vigentes. Eso si hay consensos institucionales tanto para la reforma tributaria como para la previsional y la laboral.

Es un desafío complejo de íntima relación: del blanqueo laboral dependen más aportes previsionales y con ellos la mejora en la recaudación de seguridad social, lo que disminuye las causas del desequilibrio fiscal y permite bajar impuestos para liberar la actividad, que paga más por crecimiento. No hay lo uno sin lo otro en la idea de la Casa Rosada. Pero hay que bajar la teoría a la realidad.

En ese esquema, Ingresos Brutos y tasas municipales desaparecen, en el marco de un nuevo entendimiento del gobierno nacional con los mandatarios provinciales. Iva ($43 billones), Seguridad Social ($28,6 billones) y Ganancias (23 billones) son los tres rubros que más aportaron a las cuentas fiscales en 2024 según Iaraf. Por el destino de eso es por lo que se reúnen los gobernadores en Paraná.

Lo hacen en un año electoral, ante un gobierno central que no dialoga ni consulta pero que para las reformas estructurales -previstas incluso en el acuerdo con el FMI- necesitará hacer política. Una de calidad, lejos de los insultos que pueden procurar votos en el corto plazo, pero son capaces de sembrar tempestades en el porvenir.

"Desarrollo productivo"

La "Jornada Federal de Desarrollo Productivo" reunirá eferentes provinciales, empresarios, académicos y representantes de organismos internacionales. El Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de Entre Ríos convocaron a la jornada de trabajo "para seguir construyendo, de forma colectiva, una hoja de ruta hacia el desarrollo productivo federal", toda una definición ante el centralismo de Milei.

Maximiliano Pullaro estará allí junto a su ministro de la producción, Gustavo Puccini. El primer panel, en el centro de convenciones de la capital entrerriana, será integrado por el gobernador anfitrión Rogelio Frigerio y el secretario general de CFI, Ignacio Lamothe, quienes plantearán la "hoja de ruta" del "futuro federal".

Tras un panel que analizará los recursos financieros disponibles, hablarán sobre "el futuro productivo de Argentina" y las "políticas públicas necesarias para impulsar la matriz productiva", los ministros Puccini de Santa Fe; Guillermo Bernaudo, de Desarrollo Económico de Entre Ríos; Laura Mirantes, de Producción de Chubut y Augusto Costa, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Buenos Aires.

Más tarde, un panel de Innovación, economía del conocimiento y startups será integrado por Sergio Kaufman, ex director General Senior de Accenture; Tamara Rubilar, Co-fundadora y CEO de Promarine Antioxidants; Analía Cubino, Presidenta de la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego; Carlos Pallotti, director del MiradorTEC Entre Ríos y Luciano Filipuzzi, Secretario de Articulación Educativa, Gobierno de Entre Ríos

CON INFORMACION DE ELLITORAL.