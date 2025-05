Las calles de Rafaela no dan más y es urgente la reparación de las mismas

No es una sola calle, son casi todas. Las calles de Rafaela están en un estado deplorable, con pozos y ondulaciones que en algunos sectores se convierten en intransitables. Esto no viene de ahora, son años y años de no mantenerlas y hacer las reparaciones correspondientes.

El intendente Viotti deberá tomar nota, recorrer personalmente los diferentes barrios y ponerse a trabajar en forma urgente para que el deterioro no sea aún peor y luego los costos se incrementen.

A la problemática eterna del empedrado que es caro y malo, que se rompe y los daños lo sufren los automovilistas, ahora se le suma las desastrosas calles poceadas y rotas.

Demasiado tenemos con las veredas rotas y mugrientas.

Rafaela se merece otro aspecto, calles en condiciones y no lo que hoy tenemos. Hat que ponerse a trabajar urgente antes que sea demasiado tarde.