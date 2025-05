En Rafaela la seguridad parece un rompecabezas sin piezas! Todos son parches

¡Qué onda! El anuncio de la Municipalidad nos dejó soñando despiertos, ¿no? Pensábamos que por fin se habían puesto las pilas para implementar una política de seguridad seria y comprometida. Pero, spoiler alert: lo que se viene es un nuevo despilfarro que va a acabar en el olvido. Sí, así como lo lees, ¡19 millones de pesos van a salir de nuestros bolsillos para esto que no va a solucionar nada!

Mira, el intendente Leonardo Viotti lanzó un decreto para licitar la compra de hardware, software y licencias. Todo para un nuevo sistema de comunicaciones digitales. La idea es que supuestamente esto facilitará el trabajo diario de la Guardia Urbana Rafaelina y el Centro de Monitoreo. Pero, ¿realmente eso es lo que necesitamos? El precio está claro: $19.000.000,un dineral que nada va a solucionar, el problema viene por otro lado: NO EXISTE POLÍTICA DE SEGURIDAD EN RAFAELA

Ahora, si le preguntás a cualquier agente de la GUR si su mayor problema es la comunicación, seguro que te miran con una mezcla de incredulidad y risa. Hablando con algunos de ellos, quedó claro que lo último que falta es comunicación. Al contrario, la gente se comunica rapidísimo con ellos, incluso mejor que con la policía. El verdadero tema, como todos nos confiesan, es la falta de recursos para defenderse. ¡Eso es lo que necesitan!

Lo que se pide a gritos es que la GUR tenga acceso a armamento no letal y, si se diera el caso, a armas letales para protegerse a sí mismos y a terceros. Hay que entender que la GUR no es solo una fuerza de vigilancia, ¡son casi policías!

Aparte, ¿dónde está la política de seguridad real en Rafaela? Lo único que hacemos son "parches" para mostrarle a la gente algo en tiempos electorales. No hay prioridades, no se organiza nada en el Centro de Monitoreo y, aunque nos vendan la idea, la provincia no está haciendo lo esperado para frenar la inseguridad que nos acecha cada día más.

Es hora de que empecemos a usar mejor la plata de los rafaelinos. Ya basta de anuncios grandilocuentes que no tienen sentido, ¡hay que plantear una política de seguridad de verdad! Dejar de actuar para la tribuna y empezar a trabajar en serio contra el delito. ¿Se puede? ¡Esperemos que sí!