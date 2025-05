Es deplorable el estado de la Plaza del Barrio Central Córdoba

La Plaza del Barrio Central Córdoba en Rafaela, un espacio que debería ser un punto de encuentro y recreación para la comunidad, se ha convertido en un triste reflejo de la crisis social que atraviesa la ciudad. En lugar de ser un lugar de convivencia y esparcimiento, esta plaza se ha transformado en un escenario de desolación y preocupación.

Un testimonio impactante

El relato de un vecino, que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias, revela la cruda realidad que viven muchos de los residentes del barrio. "Vengan a ver lo que es la placita del barrio; porque la misma está siempre con gente que duerme tirada ahí", afirma con impotencia. Estas palabras describen no solo el abandono del espacio, sino también la llegada de personas en situación de calle, que han encontrado en la plaza un refugio temporal, un lugar donde pasar las noches.

El fenómeno de la venta de droga también ha hecho presa de esta comunidad, generando un ambiente de inseguridad constante. "Venden droga a toda hora y es la oficina de operaciones para los ladrones que azotan al barrio", añade el vecino, subrayando la sensación de paralización que sienten quienes allí habitan. Este clima de violencia y delito no solo afecta la calidad de vida, sino que también limita la posibilidad de que los niños y jóvenes disfruten de un espacio al aire libre sin temores.

Aunque parezca increíble, la GUR echa a los chicos que juegan a la pelota, debido a que es una actividad altamente peligrosa para los vecinos", señala el testimonio de un vecino que dice no saber si reir o llorar.Este comentario pone de manifiesto la falta de estrategias efectivas y la percepción de que las autoridades priorizan el control y la represión sobre la búsqueda de soluciones integrales que atiendan las verdaderas causas de la delincuencia y el abandono social.



La situación en la Plaza Central Córdoba no es un fenómeno aislado; forma parte de un contexto más amplio de crisis de gestiónl que afecta al gobierno de Leonardo Viotti. No es nuevo y todos sabemos de la falta de espacios de recreación seguros para los jóvenes , por lo que desatender un lugar que otrora fue un orgullo para el barrio es casi un "pecado"

Las voces de los vecinos son un llamado urgente a la acción. No se trata solo de devolver el espacio a los niños para que jueguen o de erradicar lalgunos "malos hábitos", sino de crear un entorno donde la dignidad humana, la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos sean una prioridad. Solo así será posible reconstruir un tejido social que permita a la plaza revertir su triste situación actual y convertirse nuevamente en el corazón vibrantemente comunitario que alguna vez fue.