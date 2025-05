Muy bajo acatamiento al paro docente en Rafaela

Este miércoles, los docentes agrupados en AMSAFE realizaron un paro de 24 horas en toda la provincia de Santa Fe para expresar su rechazo a la última oferta salarial del gobierno provincial, que proponía un incremento del 8% para el trimestre mayo-junio-julio. La medida fue aprobada en una asamblea con el respaldo de más de 20.000 votos.

Es la tercera protesta del gremio en lo que va del año contra la administración de gobernador Pullaro y, al igual que las anteriores, tuvo un impacto dispar. En Rafaela, la mayoría de los docentes y alumnos asistieron a clases con normalidad. Instituciones como la escuela Gabriela Mistral reportaron un 50% de acatamiento en la mañana, pero en la tarde, el 70% participó en la huelga. En la escuela Rivadavia, el paro fue del 50%, mientras que en la escuela del barrio Amancay no se registró ninguna adhesión.

El ausentismo varió en otras escuelas, siendo notable en la escuela Mahatma Gandhi, donde solo faltaron un par de preceptores. En las escuelas privadas, se llevaron a cabo las clases con normalidad, ya que el sindicato SADOP no se adhirió al paro.

A pesar de la baja participación en Rafaela, la adhesión fue un poco mayor que en movilizaciones anteriores, lo cual podría influir en futuras acciones.

Sin Nueva Oferta

El ministro de Educación, José Goity, se pronunció sobre el paro, defendiendo la oferta como la máxima posible y destacó que fue aceptada por otros sindicatos. Afirmó que no sería apropiado modificarla y mencionó la posibilidad de un aumento por decreto.

Goity enfatizó que el gobierno continúa en diálogo con varios gremios estatales, aunque la mayoría ya aceptó la propuesta salarial. Además, instó a los docentes a evaluar la conducta del gobierno a lo largo del tiempo.

Continuación de las Protestas

El paro de 24 horas fue solo una parte de una jornada provincial de protesta que se llevará a cabo este jueves en la capital santafesina, con el objetivo de exigir la derogación de la reforma previsional y la defensa de los derechos laborales y salariales de la docencia en Santa Fe.