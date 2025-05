Martín Racca criticó fuertemente a Viotti

En la última reunión del Concejo Municipal , funcionarios del Ejecutivo explicaron el convenio con la provincia para la pavimentación de Bv. Yrigoyen. El concejal opositor Martín Racca criticó fuertemente al oficialismo, destacando la necesidad de que se realice la obra en su totalidad: “No queremos un porcentaje, queremos la obra completa”, afirmó.

Racca argumentó que el proyecto actual limita el desarrollo de esa área en Rafaela, enfatizando que Bv. Yrigoyen es crucial para el crecimiento de la ciudad: “Una obra completa permitiría un desarrollo diferente al de una obra incompleta”.

El concejal solicitó que el proyecto vuelva a comisión tras observar discrepancias entre las declaraciones del secretario de Obras y el contenido del convenio. Cuestionó la decisión del intendente de no llevar adelante la obra completa, a pesar de que la provincia financia entre el 60 y el 70% del proyecto. “Es una decisión política evidente”, señaló.

Racca subrayó que el municipio no está interviniendo adecuadamente en este proyecto y recordó las obras realizadas en la gestión anterior, donde se ejecutaron 130 cuadras de pavimentación con mano de obra municipal y un sistema de contribución por mejora. “¿Dónde están los empleados que hicieron esas calles? ¿Por qué no pueden reducir el costo de la obra en Bv. Yrigoyen para que los frentistas contribuyan?”, planteó.

El concejal indicó que su bloque evaluará los pasos a seguir, dejando claro su deseo de que se concrete la obra completa. Finalizó expresando su preocupación por ser acusado de obstruir el desarrollo de la ciudad, reiterando su demanda por el total de la obra.