Pullaro se agazapa por la deuda de la Caja de Jubilaciones tras el acuerdo de la Nación con Córdoba

El acuerdo alcanzado por la provincia de Córdoba con el Estado nacional por la deuda de la Caja de Jubilaciones puso en estado de alerta al gobierno de Santa Fe, que también llevó su reclamo a la Corte Suprema, pero aún no encontró respuesta. “¿Cómo van a decir ahora que no hay deuda”, sostienen cerca de Maximiliano Pullaro a la espera de la audiencia con la administración de Javier Milei.

La cifra es abrumadora. Según dijo el propio gobernador en su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura del 1° de mayo, la deuda alcanza los 1,3 billones de pesos, según las cuentas que hace el Ministerio de Economía provincial, sujeto a auditorías. La cifra que acordó Martín Llaryora, mientras se resuelve la cuestión de fondo, corresponde a este año: 60 mil millones de pesos, a pagar en 12 meses, con aportes mensuales de 5 mil millones.

Las diferencias entre Santa Fe y Córdoba

En ese marco, si bien en la Casa Gris no juzgan lo firmado por la provincia vecina, sí marcan diferencias. “Nosotros no tenemos ninguna deuda con la Nación, solo somos acreedores”, dicen quienes llevan adelante números y negociaciones en Santa Fe. Córdoba, por caso, adhirió a un decreto impulsado a fines del año pasado por Milei, el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, por el que las provincias y la Nación pueden compensar las deudas que tienen unas con otras. “A nosotros no nos convenía entrar”, sostienen. No lo hicieron.

A modo de ejemplo, el acuerdo rubricado por Llaryora equivale a dos meses de lo pagado por la Caja santafesina, reforma previsional mediante. “Aún con eso, sigue habiendo déficit”, reconocen puertas adentro, dando cuenta de la importancia para el gobiernoprovincial de aquella discusión no exenta de controversias.

Con la diferencia de montos y formas, Santa Fe pretende ir paso a paso: primero que se reconozca la deuda y luego de cuánto es. Allí, otro punto: en el caso de lo acordado por la administración cordobesa, será la ANSES, a través de procesos de simulación y auditorías, la que determine cuál es el número final. “Meter en un convenio una simulación para saber cuánto tiene que transferir no parece correcto”, observa un funcionario santafesino.

El guiño para lo que viene

No obstante ello, en la Bota ven de manera positiva que, más allá de las formas, el Gobierno haya admitido que existe deuda. “Jurídicamente no veo cómo pueden escapar de pagar ahora, más allá de los plazos”, dice a Letra P un avezado abogado en la materia. Si bien Córdoba inició el reclamo cinco meses antes, en la Casa Gris creen que ya pasó un tiempo prudencial para que la Corte pueda convocar a las partes.

Con diez meses transcurridos desde la presentación formulada ante el máximo tribunal, en el gobierno santafesino confían en haber dado todos los pasos de manera correcta, en un reclamo que se inició en el final de la gestión de Omar Perotti y que Pullaro amplió tras acceder a la gobernación. Lo que se rechaza de plano es el planteo del equipo de Milei que, a través de auditorías, busca poner en duda acuerdos ya cerrados entre la ANSES y las provincias para forzar saldos a favor de la Nación. La otra situación planteada a lo largo de estos meses fue la de intentar descontar parte de la deuda a través de obras como el arreglo de rutas. “Es una risa”, se indigna un interlocutor.

La Caja de Jubilaciones, un tema que impacta de cara a la reforma constitucional

Como anticipó Letra P, más allá de lo que se defina con la Nación por intermedio de la Justicia, en Unidos por estas horas subyace un tema que es un parteaguas puertas adentro de la coalición. Declarar o no intransferible la Caja de Jubilaciones en la nueva Carta Magna es materia de discusiones entre el socialismo y el PRO.

Si bien quedó plasmado en la reforma votada en la Legislatura el año pasado, en el PS pretenden que quede blindado a través de la nueva Constitución para evitar discusiones futuras, mientras que sectores del partido amarillo rechazan de plano la idea.

CON INFORMACION DE LETRAP.