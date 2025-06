Melconian aseguró que es importante que la inflación vuelva al 2%, pero advirtió por "un quilombo de precios relativos"

El expresidente del Banco Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri, Carlos Melconian, se refirió al posible índice de inflación de mayo, que se prevé que ronde el 2%, y aseguró que es "importante" que el dato mensual vuelva a esa cifra.

No obstante, el economista sostuvo que, si el Gobierno no mata la inflación, va a entrar en "un quilombo de precios relativos de vuelta", a pesar de ver como algo positivo que haya retrocedido al 25%/30% anual.

En diálogo con Radio Rivadavia, Melconian definió a la inflación como "obstaculizadora" y "de resaca", luego de que el último Índice de Precios al Consumidor (IPC), el de abril, haya sido de 2,8%.

"Con visión al futuro, esta es una inflación obstaculizadora: obstaculiza la reforma del poder adquisitivo y la mejora del crédito", cocnluyó el economista.

Carlos Melconian le bajó el pulgar al plan para usar "dólares del colchón": "Mi canuto sigue siendo mi canuto"

El economista Carlos Melconian, criticó el anuncio del gobierno de Javier Milei sobre la flexibilización del uso de los “dólares del colchón”. Aseguró que la medida no provoca cambios reales para los ahorristas ni representa un quiebre en la política económica vigente, por lo que su impacto será limitado.

“El canuto es canuto. Yo tengo un canuto y si vos me decís que hoy puedo comprar una moto, mi canuto sigue siendo mi canuto”, expresó Melconian. Para él, el uso informal de los dólares en efectivo ya estaba instalado de facto y la nueva norma no modifica la conducta de los argentinos.

Para el economista, el anuncio “no marca un antes y después” y forma parte de una serie de decisiones “basadas en la experimentación”, sin una estrategia clara ni un programa económico consolidado detrás. “Hay que hacer las cosas dentro de un programa, donde primero vas a una cosa y después pasás a la otra”, afirmó.

Aunque no se opuso al enfoque gradual, fue contundente al criticar la forma en que el Gobierno comunica sus políticas: “No le hago asco al proceso de prueba y error, porque así es la vida. Lo que digo es: no me lleven a que ponés un tema de la agenda y todos los monitos bailan alrededor de eso”.

Fuente: Ámbito