Bottero culminó en el Concejo con el informe de gestión del Ejecutivo

Informe de gestión del Ejecutivo municipal ante el Concejo Municipal refleja dirección y desafíos de la administración.

El 91% de quienes buscan empleo son jóvenes (18-44 años), con media de 23 años; necesidad de políticas de formación y creación de una nueva Escuela de Oficios.

Concentración de postulantes en el noreste indica la necesidad de políticas de empleo inclusivas.

La iniciativa “Vecinales Más Conectadas” mejora el acceso a Internet en 27 comisiones, promoviendo la participación ciudadana.

Talleres de inclusión digital para adultos mayores son esenciales; se sugiere extenderlos a geriátricos.

El área de Auditoría, Evaluación y Transparencia refuerza la rendición de cuentas con auditorías y seguimiento de neumáticos fuera de uso.

Revisión contractual de la Terminal de Ómnibus es vital para los Juegos ODESUR 2026.

El informe refleja disposición al diálogo y planificación estratégica, sentando bases para el futuro; se requiere mantener y ampliar el compromiso con la comunidad.

El reciente informe de gestión presentado por el Ejecutivo municipal ante el Concejo Municipal es una muestra clara de la dirección que está tomando la administración y cómo se está enfrentando a los desafíos contemporáneos. Esta sesión, que profundizó en temas cruciales, reveló tanto las prioridades de la gestión como las realidades que enfrenta la población.

Un aspecto que resalta del informe es el trabajo del área de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo. La evidencia es contundente: el 91% de las personas en busca de empleo son jóvenes de entre 18 y 44 años, y la media de edad es de apenas 23 años. Esto pone de manifiesto una demanda urgente de oportunidades laborales para un sector que, lamentablemente, muchas veces se encuentra subcapacitado. La gran mayoría de estos jóvenes cuenta con un nivel educativo insuficiente, lo que subraya la necesidad de implementar políticas activas de formación. La propuesta de una nueva Escuela de Oficios es un paso en la dirección correcta, pero no podemos olvidar que es solo el primer paso en un camino que requiere un compromiso sostenido.

Además, es fundamental reconocer la concentración de postulantes en los barrios del noreste. Esta situación no solo evidencia un desafío territorial, sino que también sugiere la necesidad de políticas de empleo que sean inclusivas y específicas para estas comunidades.

En otro ámbito, la iniciativa “Vecinales Más Conectadas” es digna de mención. Mejorar el acceso a Internet en 27 comisiones vecinales no solo eleva la calidad de vida de los vecinos, sino que también potencia la participación ciudadana. Al ofrecer mejores herramientas digitales, se están sentando las bases para una comunidad más informada y activa. La colaboración con la Escuela Malvinas Argentinas N° 495 para recuperar computadoras también es un gran ejemplo de cómo las instituciones pueden trabajar juntas para generar un impacto positivo.

Por supuesto, no se puede dejar de lado la atención a nuestros adultos mayores, un grupo muchas veces olvidado en este tipo de iniciativas. Los talleres de inclusión digital en centros barriales son esenciales para brindarles herramientas que faciliten su comunicación y autonomía. Es vital que ampliemos estas capacitaciones a geriátricos, como se sugirió en el recinto, para que nadie quede atrás en nuestra búsqueda de una sociedad más conectada.

La labor del área de Auditoría, Evaluación y Transparencia se presenta como un pilar fundamental para la rendición de cuentas. La realización de auditorías en distintos ámbitos demuestra un compromiso con la transparencia que es más necesario que nunca. El seguimiento meticuloso de la disposición de neumáticos fuera de uso refuerza este enfoque, asegurando que cada paso sea documentado y verificado.

Finalmente, la revisión contractual de la Terminal de Ómnibus es un recordatorio de que el compromiso institucional debe extenderse a todos los espacios, especialmente si consideramos que este será un punto neurálgico durante los Juegos ODESUR 2026. La efectividad de la gestión en esta área será crucial para el éxito del evento y, por ende, para la imagen de nuestra ciudad.

En conclusión, el informe de gestión del Ejecutivo municipal es un reflejo de una administración que, aunque enfrenta desafíos significativos, demuestra una clara disposición al diálogo y una sólida planificación estratégica. Al abordar las necesidades de la población y proponer soluciones innovadoras, se está sentando una base prometedora para el futuro. Sin embargo, es fundamental que esta inercia no solo se mantenga, sino que se amplíe, asegurando que cada ciudadano, independientemente de su situación, pueda beneficiarse del desarrollo de nuestra comunidad.