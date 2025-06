Mientras continúa en España, Wanda Nara habló con Ángel de Brito y las angelitas en LAM y se expresó sobre la posibilidad de que sus hijas se muden a Turquía con Mauro Icardi. Si bien el futbolista intenta obtener la custodia de las menores para llevarlas con él a Estambul, la decisión de la Justicia se ve cada vez más alejada de sus planes y la empresaria terminó por confirmarlo.

Después de aclarar cuál es la situación que enfrenta con Francesca e Isabella, y confirmar que aún no recibieron la mudanza desde Turquía, Wanda dejó en claro que no dejará que sus hijos varones se muden a Medio Oriente con su padre y que ella tampoco lo haría.

Wanda Nara confirmó que sus hijos no van a volver a Turquía: "Lo de las nenas lo vamos a dejar en suspenso. Yo estoy segura que no"

Continúan desatándose episodios entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la custodia de sus hijas y el lugar de residencia de las menores. Mientras el jugador intenta que Francesca e Isabella se instalen con él en Turquía, la mediática dejó en claro, en comunicación con LAM, que esa no es una posibilidad.

La mayor de las Nara se comunicó con Ángel de Brito y le aseguró que si bien no hay una definición exacta respecto del futuro residencial de sus hijas, ella cree que no existe la posibilidad de que las menores terminen instaladas en Turquía.

“Se va a cumplir un año desde que estamos pidiendo nuestra mudanza desde Turquía”, confirmó Wanda e hizo referencia a que las menores vieron “por videollamada” sus pertenencias en el último viaje de Mauro a Medio Oriente.

Respecto a la posibilidad de que la familia vuelva a Estambul, reveló que “a pedido de Maxi López (sus hijos varones) no van a volver a Turquía” y “lo de las nenas lo vamos a dejar en suspenso, pero estoy segura que no y le doy tranquilidad a mis hijas todas las noches para que puedan descansar tranquilas”.

“Francesca e Isabella se despiertan con pesadillas muy feas a la noche, diciéndome: “tengo miedo de despertarme arriba de un avión””, contó y aseguró que las menores le contaron que Mauro Icardi les dijo que “se van a levantar arriba de un avión y van a estar en Turquía”.

Además, sostuvo que las niñas, preocupadas por Wanda, le consultaban a su padre que pasaría con su madre si esa situación ocurriera y que Mauro les respondía que “mamá cuando esté libre y deje de hacer las pelot*deces que hace va a venir a verlas, capaz una o dos veces al año”.

“Mauro es un padre que hace más de 9 meses no paga la cuota alimentaria. Pensé en abandonar ese pedido, porque trabajo y me puedo ocupar de mis hijas, pero es un derecho de las nenas. Entonces, me parece feo que una persona que ostenta dinero no se quiera hacer cargo de nada”, lanzó duramente.

Wanda Nara decidió responder a las últimas críticas y reveló la situación en la que se encuentra con Mauro Icardi y cómo esto afecta la salud mental de sus hijas. Aseguró que ella se ofreció a pagar las terapias pero el futbolista no lo permite y, prácticamente, confirmó que Francesca e Isabella no se mudarán a Turquía.

Fuente: caras.perfil.com