¿Es posible creerle a los políticos de Rafaela que van a intentar llegar al Concejo Municipal? Por un lado, tenemos a Valeria Soltermam, aliada de Luis Castellano, que durante la gestión del exintendente ya ocupaba su banca de concejal, proponiendo soluciones a temas "calientes" que vienen desde hace mucho tiempo, como lo son los "trapitos" o el verdadero drama de la mugre que dejan las aves que inundan el centro de la ciudad, convirtiéndolo en un auténtico gallinero. Esto ocurre más allá de las redes y otras estrategias que Viotti intenta aplicar con poco éxito. La pregunta obligada es: ¿por qué no se ocupó Soltermam de levantar la voz y pedir soluciones durante el mandato de su referente, Luis Castellano? Estos son solo ejemplos de un sinnúmero de propuestas que escuchamos diariamente en los medios o en redes sociales.

El caso de Delvis Bodoira es otro ejemplo digno de análisis. El ex titular de ANSES en Rafaela, eyectado días antes de las PASO, fue en su momento la "mano derecha" de Luis Castellano, ocupando un cargo muy relevante durante su gobierno. Muchas de las soluciones que hoy propone pasaron por sus manos, y parece que poco y nada pudo hacer durante su gestión en el Ejecutivo local. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora para que algunas de las propuestas de Delvis puedan llevarse a cabo? En las PASO, Bodoira presentó propuestas algo "extrañas", como la idea de hacer un "Lola Palusa" rafaelino y ofrecer wifi gratis en un sector de la ciudad donde está el cartel de Rafaela frente al campus de la Unraf. Esta idea poco entusiasmo generó entre los vecinos, algunos de los cuales, a través de grupos de WhatsApp, llamaron a no votarlo y repudiaron airadamente este tipo de iniciativas.

Juan Scavino, el candidato de Viotti, promete hacer desde su banca del Concejo todo lo que hoy su "jefe" no hace, lo cual resulta un poco raro y difícil de creer. Nos preguntamos: ¿por qué sus propuestas no se están llevando a cabo actualmente? ¿Cuál es la razón para que los rafaelinos tengan que esperar hasta que Don Juan ocupe su banca?

Otra figura interesante es el candidato libertario Fabricio Dellasanta, un verdadero "off side" de la política que, en su debut como candidato, obtuvo un resultado sorprendente para muchos. A Dellasanta poco y nada se le puede criticar; tal vez sea el único candidato que pueda resistir un archivo, no tanto por ser coherente con lo que alguna vez dijo, sino porque no hay registros de que en otros tiempos haya expresado algo. Dellasanta es como esas personas que aseguran estar perfectamente de salud, sin valores alterados ni patología alguna, simplemente porque nunca se han hecho un análisis ni han ido al médico.

En estas elecciones, los votantes debemos preguntar: ¿es posible confiar en los políticos? ¿Por qué deberíamos votar a quienes, estando en el poder, no hicieron lo que hoy prometen? ¿Cuál sería la razón para votar a un candidato que dice representar las ideas de quien actualmente está en el poder y no hace lo que él promete? O, por otro lado, ¿deberíamos votar a quien está totalmente limpio solo por ser nuevo? Esa es la cuestión y ese es el desafío.