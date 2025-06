Un ex piloto de Fórmula 1 cruzó a Franco Colapinto y defendió a Doohan: “No le justifiquemos todo”

Franco Colapinto atraviesa un comienzo irregular con Alpine en la Fórmula 1, con tres carreras que dejaron más dudas que certezas (accidente en Imola, bajo ritmo en Mónaco y otra actuación opaca en Barcelona). Ahora, tendrá en el Gran Premio de Canadá la chance para despegar. Mientras tanto, un ex piloto de la categoría lo criticó con dureza por su rendimiento e insinuó que no se miden sus actuaciones con la misma firmeza que a Jack Doohan.

El autor de los dichos fue Jaime Alguersuari, quien disputó 46 grandes premios con Toro Rosso entre 2009 y 2011. En su análisis, el español fue directo y sin pelos en la lengua contra lo hecho por Colapinto. “Franco no está cómodo con el coche, Franco se queja y lo ves preocupado sobre todo cuando sale del coche y habla con la prensa. Está un poco perdido. Está lejos, está muy, muy lejos”.

Y por si parecía poco, le dio paso a las comparaciones. “A ver, vamos a ser honestos, ¿no? Si esto le hubiera pasado a Jack Doohan, es que no hubiera durado ni dos carreras”, lanzó en el podcast The After Lap.

Siendo consciente de la repercusión de sus declaraciones, Alguersuari aclaró intentó anticiparse a cualquier oleada de críticas y subrayó: “Voy a full con Colapinto. Soy mega fan de él, pero quiero ser objetivo con los resultados. Voy a valorar a Franco igual que valoré a Jack“.

Igualmente, las comparaciones con Doohan fueron una constante a lo largo del análisis. “Franco no está haciendo un buen trabajo. Ojalá se encuentre mejor y pueda estar más cerca de Gasly, pero Jack Doohan no estaba tan lejos. De hecho, le ganó en una o dos ocasiones en clasificación y cuando no le ganaba estaba a una, dos o tres décimas”, remarcó, señalando la brecha que todavía separa al argentino de su compañero de equipo.

A su vez, Alguersuari destacó que al hablar de Colapinto, no se trata de un piloto debutante. “Fue un rookie el año pasado y ahora es medio rookie. Un rookie era Doohan que empezó desde cero y en una situación totalmente desfavorable. Franco se merece un sitio en la Fórmula 1 por lo que hizo en Williams. Pero eso no significa que nos tapemos los ojos y lo justifiquemos todo”, sentenció.

Si bien fue tajante en su crítica, el español dejó en claro que sigue creyendo en el potencial del piloto argentino: “Franco es mucho mejor que todo esto y todos lo sabemos. Estoy convencido de que habrá una evolución y que puede estar incluso por delante de Gasly. Tiene potencial de estarlo, pero los hechos son los hechos hasta el día de hoy”.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

La próxima carrera del piloto argentino en la Fórmula 1 será el fin de semana del 15 de junio, cuando participe del Gran Premio de Canadá, a disputarse en el Circuito Gilles Villeneuve. El mismo, podrá verse a través de Disney+.

Fuente: bolavip