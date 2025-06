Consolidación de La Libertad Avanza: 40,9% de apoyo en nuevas encuestas

Resumen en frases clave

Encuesta de Giacobbe & Asociados: La Libertad Avanza (LLA) lidera intención de voto con 40,9%.

Realizada del 29 de mayo al 2 de junio de 2025, con 2.500 personas y margen de error del 2%.

Kirchnerismo/peronismo en segundo lugar con 26,3%, casi 15 puntos detrás.

Fragmentación política: PRO 5,9%, peronismo no kirchnerista 4,5%, izquierda 3,0%, UCR 1,8%.

Gobierno de Milei se beneficia de recuperación económica y políticas de reducción de déficit y reformas.

10,4% de indecisos y 4,7% no votarán, posible crecimiento para LLA si captan estos votos.

Dificultades del peronismo para unificar propuestas, alejando a votantes jóvenes.

Si la tendencia se mantiene, Milei puede consolidar liderazgo y avanzar hacia mayoría legislativa.

A pocos meses de las elecciones legislativas nacionales, una reciente encuesta de Giacobbe & Asociados revela que La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, lidera la intención de voto en Argentina, alcanzando un 40,9% de apoyo.

El estudio, realizado entre el 29 de mayo y el 2 de junio de 2025 con una muestra de 2.500 personas y un margen de error del 2%, destaca que LLA se consolida como la fuerza política más respaldada en el país. En segundo lugar, el kirchnerismo/peronismo registra un 26,3%, casi 15 puntos menos que LLA.

El resto del panorama político muestra una fuerte fragmentación: el PRO obtiene solo el 5,9%, el peronismo no kirchnerista alcanza el 4,5%, la izquierda se sitúa en 3,0% y la UCR apenas llega al 1,8%.

Estos resultados sugieren que el gobierno de Milei, tras superar una crisis histórica y lograr una notable recuperación económica, ha logrado mantener y ampliar su base de apoyo, a pesar de los ataques de la oposición y las intentonas de desestabilización. Las políticas de reducción del déficit, apertura económica y reforma del Estado parecen ser bien recibidas por amplios sectores de la población.

La encuesta también revela un 10,4% de indecisos y un 4,7% de personas que no planean votar, lo que podría ofrecer a LLA la oportunidad de ampliar su ventaja al captar a parte de este electorado.

Por otro lado, el peronismo enfrenta dificultades para articular una propuesta moderna y unificada, lo que parece alejar a votantes, especialmente en los sectores más jóvenes y en el interior del país, quienes tienden a apoyar a Milei.

Si esta tendencia persiste, Milei no solo podría consolidar su liderazgo, sino también avanzar hacia una mayoría legislativa que le permita profundizar su programa de reformas. En caso de que estos números se repitan en octubre, LLA podría obtener un bloque significativo en Diputados y cuestionar el control del Senado por parte de las fuerzas tradicionales.