Cristina Kirchner reaparece, acelera su candidatura y tensa al peronismo ante un inminente fallo judicial

Cristina Fernández de Kirchner volvió al centro político al oficializar su candidatura en la tercera sección electoral bonaerense.

Retomó el diálogo con Axel Kicillof, pese a tensiones internas.

Inició una gira por el interior para impulsar candidaturas locales y buscar unidad en el peronismo.

Se espera un fallo judicial clave el 17 de junio sobre su condena en la causa Vialidad.

Hay rumores de relocalización en el conurbano ante una posible prisión domiciliaria.

El fallo podría ordenar o fragmentar al peronismo, con Kicillof en un rol central.

Persisten disputas internas entre La Cámpora, intendentes y nuevos espacios.

El oficialismo libertario celebra la posibilidad de enfrentarla en Buenos Aires.

Cristina busca mantener su liderazgo e influencia en el peronismo, pese a la incertidumbre judicial.

Cristina Fernández de Kirchner volvió al centro de la escena política con un movimiento audaz: oficializó su candidatura en la tercera sección electoral bonaerense y se reactivó con reuniones, viajes y gestos hacia la unidad del peronismo, en medio de la inminente definición judicial de la Corte Suprema sobre su condena en la causa Vialidad.

La ex presidenta, hiperactiva desde su oficina del Instituto Patria y su departamento en San Cristóbal, retomó el contacto con el gobernador Axel Kicillof, con quien mantuvo un tenso encuentro el jueves por la noche. Allí intentó abrir un canal de diálogo en busca de un frente común, aunque las heridas internas siguen abiertas. “Si no nos juntamos, nos van a tirar a todos a la ruta”, habría advertido la ex mandataria.

Cristina viajó este viernes a Paso de los Libres, Corrientes, en el inicio de una serie de visitas para apuntalar candidaturas locales con la vista puesta en forzar un balotaje provincial que impulse las chances peronistas en Buenos Aires.

En el entorno cristinista, la preocupación gira en torno a una fecha estimativa: el martes 17 de junio, cuando se espera un fallo de la Corte que confirme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En paralelo, circulan versiones sobre una posible relocalización en el conurbano, con rumores de compra de una propiedad para enfrentar una eventual prisión domiciliaria.

La tensión interna del peronismo crece a medida que se acerca la definición judicial. En el cristinismo ya analizan el impacto electoral y político de una sentencia desfavorable: si ordena al espacio o lo fragmenta. Kicillof, quien ha tomado distancia de la conducción de CFK, queda en el centro del debate: ¿cómo capitalizaría una condena sin haber seguido su liderazgo en los últimos tiempos?

El liderazgo opositor sigue concentrado en Cristina, según estudios recientes, aunque se perciben disputas subterráneas entre sectores vinculados a La Cámpora, intendentes y espacios emergentes como Primero la Patria, que tensionan con la dirigencia tradicional y apuntan a corrimientos internos, especialmente en el interior.

Mientras tanto, en el oficialismo libertario celebran la posibilidad de enfrentar a Cristina en terreno bonaerense, con aspiraciones de disputar incluso la estratégica tercera sección. En ese tablero complejo, la ex presidenta vuelve a ser el eje del debate, sin certezas sobre su futuro judicial, pero con la intención firme de seguir influyendo en el rumbo del peronismo.