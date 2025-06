Mar Tarrés mostró una preocupante imagen de su novio internado en Miami

Mar Tarrés y su nuevo novio, Pablo Giménez, viajaron a Miami y terminaron en el hospital por gripe A. Así se conoció el lunes en LAM (América), donde aseguraron que habían sido internados de urgencia. En medio de la preocupación, la influencer se reportó en las redes sociales y contó el panorama real.

Luego de explicar que recibió ayuda de Jackie Pato, la mamá del corazón de Morena Rial, Mariana se grabó desde una habitación donde expuso a su pareja en un estado vulnerable, y aclaró que ella solo fue aislada para que transiten juntos la enfermedades y no contagien a nadie.

“No es joda, es difícil como el covid. No la minimicen. Los primeros síntomas consulten al médico, porque Pablo se desmayó porque oxigenaba muy bajo. ¡Casi no la cuenta! Estamos demacrados. No sabemos si nos la agarramos acá o la trajimos de Buenos Aires", se le escuchó decir.

Horas antes, la salteña había pedido oraciones para que la pesadilla termine cuanto antes: “Te amo con mi vida Pablo, mi amor que de esta salimos juntos. Gracias Jackie, gracias Romi Gabardino por estar en estos momentos que estamos solos en Miami. ¡Ya les voy a ir contando todo! Solo recen o manden sus buenas energías que acá las necesitamos“.

Fuente: TN