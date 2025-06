Dólar: el BCRA eliminó la restricción cruzada para extranjeros y ya no corre el parking de seis meses

El Banco Central (BCRA) eliminó la restricción cruzada para no residentes para operar en el mercado cambiario oficial y financiero, al tiempo que se confirmó la eliminación del plazo mínimo de seis meses de permanencia (parking) en activos locales. Así lo informó la autoridad monetaria mediante la Comunicación “A” 8257, la cual entra en vigencia este viernes 13 junio.

La restricción cruzada implica que aquellos inversores que operaron en el dólar CCL, por los siguientes 90 días, no pueden acudir al Mercado Libre de Cambios (MLC).

¿Cuál es el argumento oficial para levantar esta restricción? Las fuentes cercanas al Gobierno explican que los inversores residentes no tienen actualmente stock en deuda soberana, con lo cual no tiene sentido la norma. Lo que hace la restricción cruzada para el resto de los actores del mercado es cuidar que importadores y empresas, que tienen utilidades y deuda pendientes, no utilicen los "dos carriles" de la plaza cambiaria.

De esta forma, las entidades financieras están habilitadas a realizar "repatriaciones de fondos de no residentes, siempre que se ajusten a lo establecido en el punto 3 de la Comunicación A 8230 y normas complementarias. Esta flexibilización normativa se integra al marco regulatorio vigente", dice el texto del BCRA.

Días atrás, dentro de la batería de anuncios realizados por el BCRA y en el marco del programa de endeudamiento externo, se determinó el fin del periodo mínimo de permanencia de las inversiones financieras desde el exterior.

Específicamente, ahora el Banco Central eliminó la restricción de los seis meses de permanencia de activos en cartera para inversores no residentes que accedan al MLC por suscripción primaria o mercado secundario.

Fuente: Ámbito