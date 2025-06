Ángela Torres y Rusherking se separaron después de un año en pareja: los motivos de la ruptura

Este jueves se confirmó la separación de Ángela Torres y Rusherking. La pareja de cantantes habían terminado el año pasado y en enero se reconciliaron, pero esta segunda etapa solo duró seis meses.

Según explicó Ángel de Brito al aire de LAM (América), fueron varios los motivos que los llevaron a ponerle punto final al vínculo: “No hay terceros en discordia, porque lo chequeamos con ellos. Todavía no salió el comunicado, puede salir“.

Acto seguido, comentó los motivos de la ruptura: “Fue decisión de los dos separarse. El motivo fueron las reiteradas peleas. Discutían mucho, no se ponían de acuerdo en varias cosas".

Ni Rusherking ni Ángela Torres se han expresado sobre el tema hasta el momento. Sin embargo, dejaron de mostrarse en público luego del significativo viaje que realizaron a París. Además, eliminaron todas las publicaciones en las que aparecían juntos en Instagram.

Su relación se había mantenido con un perfil bastante reservado, aunque sus seguidores seguían de cerca cada detalle de lo que ocurría entre ellos.

En enero, se había producido una separación tras casi un año juntos, pero en marzo volvieron a mostrarse como pareja, reconciliados y muy enamorados.

Los rumores de infidelidad de Rusherking a Ángela Torres

Rusherking quedó envuelto en rumores de infidelidad en marzo. Según trascendió al aire de Puro Show (eltrece), el cantante habría engañado en aquel momento a Ángela Torres con una joven de 22 años que conoció en un restaurante de Miami.

“Ella se terminó yendo al departamento de él y se quedó hasta la mañana. Él le pidió algo muy íntimo y obviamente no accedió”, relató la periodista Pochi por aquel entonces en el programa de espectáculos.

En medio de esas versiones, él decidió aparecer en sus redes sociales. Para eso, subió una foto a sus historias de Instagram en la que mostró su intimidad con Ángela. En la imagen se la podía ver a la cantante sentada en una cama y sosteniendo un peluche.

Luego de esto, a Pochi le llegó la publicación por parte de una seguidora. “Parece que a Ángela no le importó mucho la info de infidelidad”, dice el mensaje. “Por ahí son pareja abierta, ¡el encuentro sucedió! Es más, me contaron que se la han encarado jugadores de fútbol y no voy a decir quiénes porque están casados. Ella es jovencita, 22 años, tremendamente bomba”, respondió la panelista de Puro Show (eltrece) haciendo referencia a la supuesta chica que estuvo con Rusher.

Sobre este supuesto affaire, la dueña de la cuenta Gossipeame también había contado que la joven en cuestión “no es conocida”. “Ella estaba en un restaurante en Miami con sus amigas en una mesa, y él en otra. Cruzaron miradas y las invitaron”, había explicado al aire del programa sobre cómo empezó el acercamiento.

Fuente: TN