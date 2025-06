¿Es posible una Rafaela sin tantos accidentes?

Si nos preguntamos si es posible una ciudad sin tantos accidentes, es decir, con una disminución significativa de la siniestralidad vial, la respuesta inicial es sí. Sin embargo, si confrontamos esta respuesta con lo realizado por el gobierno de Leonardo Viotti durante su gestión como intendente de Rafaela, la situación cambia y el interrogante se vuelve considerable.

A diferencia de lo que sucede con la seguridad delictiva, que no depende directamente de las autoridades municipales y en la que estas solo pueden colaborar, ya que la responsabilidad recae fundamentalmente en el Estado provincial, en lo que respecta a la seguridad vial en nuestra ciudad, la responsabilidad es exclusiva de las autoridades municipales. Esto incluye la implementación de programas para realizar controles eficaces y, sobre todo, la decisión política del intendente y sus colaboradores, algo que hoy no se observa claramente.

Nos hemos manifestado en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de una campaña vial sostenida, ya que sin ella no se logrará un cambio significativo. La educación debe comenzar en las escuelas, y es importante destacar que invertir en programas educativos no es un gasto, sino una inversión.

La Municipalidad debe manejar estadísticas reales y no engañarse; es la única manera de encontrar soluciones a un problema que, día a día, se vuelve insostenible y que, en muchos casos, afecta trágicamente a familias rafaelinas.

Cualquier programa destinado a disminuir la siniestralidad vial debe basarse en tres premisas fundamentales: presencia, permanencia y rigurosidad. De nada sirve realizar controles esporádicos en puntos críticos de la ciudad si estos no tienen continuidad y las multas por infringir normas fundamentales de tránsito carecen de la rigurosidad necesaria.

Durante períodos electorales, cualquier medida correctiva puede parecer antipática, pero las autoridades deben abstraerse y tomar las decisiones más convenientes para la sociedad en general, sin preocuparse por si estas son bien recibidas o no.

Siempre sostenemos que si se puede evitar, no es un accidente. La mayoría de los accidentes que ocurren en Rafaela son evitables; por ello, la responsabilidad recae en gran medida en quienes tienen la capacidad de educar, prevenir y sancionar: la Municipalidad. No permitamos que se pierdan vidas humanas por el temor a no caer bien y perder un voto; hay cosas en juego que son mucho más importantes que un voto más o un voto menos.