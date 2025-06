A Benjamín Vicuña se le escapó un “like” en un comentario contra la China Suárez y desató un escándalo

Benjamín Vicuña disfrutó el Día del Padre junto a los tres varones que tuvo con Pampita y Magnolia y Amancio; frutos de su relación con la China Suárez. “Gracias, vida”, escribió junto a una postal del encuentro en un restaurante, y los mensajes de felicitaciones no tardaron en lloverle. Lo que nadie se esperaba era que se le escapara un like contra la ex Casi ángeles, que desde hace semanas está en el ojo de la tormenta por las supuestas intenciones de llevarse a los chicos a Turquía.

“Los nenes más pequeños se ven más felices con él que con la mamá”, comentó una mujer, y galán coincidió. En medio de la inesperada polémica que desató también destacó la buena crianza tanto de la actriz como de la modelo. “El amor de los hermanos, se nota que ambas madres no les llenan la cabeza”, fue otra de las opiniones a las que también le dejó un corazoncito.

A fines de mayo, cuando le consultaron sobre si aceptaría que sus hijos se fueran a vivir a Estambul, Vicuña remarcó que “no existía ninguna posibilidad”.

Con sus palabras, evidenció que él se quedaría con ellos en caso de que María Eugenia decida acompañar a Mauro Icardi en sus primeros meses de retorno al fútbol, ya que una lesión lo alejó de las canchas en noviembre.

Fuente: TN