Pullaro sobre Milei: «Me hubiera gustado que venga, pero no voy a hacer un problema de esto”

Este viernes 20 de junio, durante el acto oficial por el Día de la Bandera, el gobernador Maximiliano Pullaro dijo: “Venimos a honrar la memoria de Manuel Belgrano, a honrar nuestra bandera, que nos da un norte. Vamos a salir adelante si nuestro país empieza a mirar al interior productivo, a Rosario, a Santa Fe. Argentina no va a salir adelante con especulación o capital financiero, sino con trabajo y crecimiento económico”.

El presidente Javier Milei decidió no venir a la ciudad a las tradicionales celebraciones que se hacen todos los años. Sobre esto, Pullaro dijo: “No pudo venir y fue a otro acto. No me molesta, me hubiera gustado que venga, pero no voy a hacer un problema de esto”.

En cambio, la vicepresidenta Victoria Villarruel sí participó del acto, sobre esto el gobernador expresó: “Estamos muy contentos de que las autoridades nacionales vengan a la provincia. Es un acto muy significativo, es el más importante que tenemos en Santa Fe y estamos muy contentos de que ella pueda estar aquí”.

Por su parte, Villarruel no pudo hablar durante el acto ya que debía tener autorización del gobierno nacional para hacerlo. La gestión libertaria no la autorizó y por protocolo la provincia no puede saltearse esa voz de mando.

CON INFORMACION DE ELCIUDADANOWEB.COM