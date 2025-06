Los pies fríos pueden ser más que una molestia: cómo saber cuándo hay que consultar al médico

Detectar a tiempo los problemas de circulación puede marcar la diferencia. A partir de los 60 años, una de cada diez personas presenta alguna dificultad circulatoria, y en muchos casos, los primeros síntomas aparecen en los pies.

Señales de alerta: más que una sensación incómoda

Tener los pies fríos de forma persistente no siempre es culpa del clima. Podría ser el primer indicio de una enfermedad arterial periférica (EAP), una afección en la que las arterias se estrechan y se reduce el flujo sanguíneo, sobre todo en las piernas.

Esta condición está asociada a la aterosclerosis, una acumulación de placa (grasas, colesterol y otras sustancias) que endurece y estrecha las arterias. Además de los pies fríos, pueden aparecer otros síntomas: dolor al caminar, uñas con hongos, pérdida de vello en piernas y pies, piel reseca y agrietada.

Quiénes deben prestar atención

Según el cirujano vascular Dr. Siamak Pourhassan, miembro del comité ejecutivo de la Sociedad Alemana de Cirugía Vascular y Medicina Vascular (DGG), tienen mayor riesgo quienes:

Tienen presión alta, colesterol elevado u obesidad

Fuman o han fumado

Tienen antecedentes familiares de ACV o infarto precoz

Superan los 65 años

También es importante consultar si ya hay molestias frecuentes, como calambres o dolor en las piernas al caminar.

Cómo se diagnostica

El primer paso suele ser una evaluación clínica con el médico de cabecera. Puede incluir el control de los pulsos pedios (en los pies) o un estudio llamado índice tobillo-brazo, que compara la presión arterial en ambas zonas.

Si hay señales de obstrucción, se deriva al especialista para estudios por imágenes (como ecodoppler), que permiten observar el estado de las arterias y venas.

Qué hacer si no hay riesgo pero tenés los pies fríos

No todos los casos indican una enfermedad circulatoria. El frío en los pies también puede deberse a hipotiroidismo, anemia, baja presión, estrés o neuropatía diabética. Por eso, Pourhassan no recomienda estudios preventivos si no hay síntomas ni factores de riesgo: “Detectar pequeñas placas que no tienen relevancia médica puede generar ansiedad innecesaria”, advierte.

Movimiento, la mejor medicina

Para prevenir o frenar el avance de los problemas circulatorios, la actividad física es clave. Caminar a diario, sumarse a grupos de ejercicio o practicar deportes aeróbicos mejora el flujo sanguíneo y la calidad de vida.

¿Una propuesta tan eficaz como divertida? Bailar. “Es uno de los mejores ejercicios, no solo para el sistema cardiovascular, sino también para la salud mental y el bienestar social”, señala el especialista.

Fuente: TN