La bomba que no fue y el régimen que ya no es

Israel no dejó que Irán tenga la bomba. Ni siquiera lo discutió. No pidió permiso, no convocó cumbres ni esperó el visto bueno de ninguna burocracia internacional. La decisión fue quirúrgica, secreta y letal: anular la capacidad del régimen iraní de convertirse en una potencia nuclear. No mañana. Hoy. Lo que Israel ha hecho no es una acción aislada. Es un mensaje. Y es también una enseñanza, por si alguien todavía quiere aprender. Cuando un régimen fanático, teocrático y terrorista como el iraní amenaza con borrar a otro Estado del mapa, no se lo combate con declaraciones diplomáticas, sino con hechos. No se lo disuade con sanciones simbólicas, sino con operativos concretos. No se lo frena con “preocupación”, sino con misiones que combinan inteligencia, tecnología, audacia y moral estratégica. La operación no fue solo un logro israelí. Fue, también, una muestra de coordinación y determinación conjunta con Estados Unidos. Israel eliminó a la cúpula militar iraní, asesinó a científicos del programa nuclear, destruyó arsenales de misiles, industrias de defensa, fábricas de motores y componentes clave. Atacó múltiples instalaciones nucleares repartidas por todo el país. Y cuando la infraestructura bélica ya tambaleaba, fue Estados Unidos quien dio el golpe de gracia con sus bombarderos estratégicos, sellando así una campaña relámpago que reconfigura el equilibrio de poder en Medio Oriente. Pero lo más profundo del golpe no fue técnico, sino político: comenzó la caída del régimen de los ayatollahs. Sin poder nuclear, sin liderazgo militar, sin infraestructura estratégica y con un pueblo cada vez más empobrecido, humillado y valiente, el aparato clerical iraní empieza a crujir desde adentro. Lo que parecía eterno se volvió insostenible. Ya no son solo las mujeres en las calles desafiando al velo obligatorio. Ahora son también las élites del poder mirando por sobre el hombro, desconfiando entre sí, oliendo el principio del fin. La destrucción del programa nuclear iraní representa uno de los golpes más devastadores y precisos del siglo XXI. Y su importancia excede a Israel. Porque un Irán con armas nucleares no sería solo una amenaza para el Estado judío, sería un desastre para el mundo entero: desde los países árabes del Golfo hasta Europa, pasando por cada rincón del planeta donde el terrorismo chiíta tiene tentáculos. Lo interesante es que mientras algunos medios occidentales analizan la operación con la lupa del escándalo, como si la verdadera amenaza fuera el que desactiva la bomba, y no el que la fabrica, en silencio, los líderes árabes moderados aplauden de pie. Porque saben que, sin el coraje israelí y la potencia estadounidense, el sueño imperial de Irán se habría vuelto pesadilla regional para todos. No hay diplomático serio en Medio Oriente que hoy no respire más aliviado. La hipocresía de los organismos internacionales también queda al desnudo. Durante años, la ONU miró para otro lado mientras Irán enriquecía uranio y exportaba terrorismo. Las inspecciones eran un chiste. Los informes, una anestesia. Los acuerdos nucleares, celebrados como triunfos de la diplomacia, no frenaron nada. Solo pateó la bomba para más adelante. Hasta que Israel, como siempre, hizo el trabajo sucio. El mismo país que en 1981 destruyó el reactor nuclear de Saddam Hussein y en 2007 voló el de Bashar al-Assad, volvió a actuar. Esta vez, con Estados Unidos como socio estratégico. En este caso, el blanco no fue un edificio. Fue un sistema. Centros de enriquecimiento, cadenas logísticas, cerebros clave, rutas de financiamiento. Todo el aparato nuclear iraní quedó comprometido. No habrá bomba persa, al menos por un buen tiempo. El costo para Irán es inmenso. Y para Israel, la recompensa es la única que importa: haber evitado un futuro peor. A quienes hoy se horrorizan por el “atentado a la soberanía iraní”, habría que recordarles que no existe derecho a fabricar un genocidio. Que ningún Estado tiene la potestad de armarse para destruir a otro. Y que, cuando lo intenta, la soberanía la pierde. Porque cruzar la línea roja tiene consecuencias. Y con Israel esas consecuencias no son teóricas. Al final del día, lo que se destruyó no fue solo un programa nuclear. Fue una ilusión: la de que Israel iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo lo amenazan con borrarlo del mapa. Irán subestimó la historia. Israel no juega a la sobrevivencia. La garantiza. Y esta vez, no estuvo solo.

*De su cuenta de X @danilerer