La Guerra de los 12 Días: la superioridad de Israel y la rendición del régimen iraní

Israel no pidió esta guerra. Pero la ganó. La “Guerra de los 12 Días” quedará en los libros de historia como una de las operaciones militares más exitosas, quirúrgicas y determinantes de la era moderna. Un país diminuto, bajo amenaza existencial, enfrentó a una teocracia imperialista, la desmanteló en tiempo récord y la obligó, aunque lo disimule, a rendirse. Irán no acordó un “cese al fuego”: pidió desesperadamente una salida. La firmó con el cuerpo magullado, su infraestructura militar en ruinas, su programa nuclear destrozado, su liderazgo en fuga y su prestigio hecho añicos. Fue un alto al fuego en el papel, pero en los hechos fue una capitulación. Israel cumplió sus objetivos de esta guerra. Irán, en cambio, fue duramente derrotado y quedó muy solo. Ya no tiene con qué amedrentar ni con quién contar. Los países que lo defendían con ambigüedades hoy lo esquivan. Las potencias que jugaban a la equidistancia entendieron que apostar al régimen de los ayatolás es sinónimo de fracaso. Y su red de grupos terroristas se quedó sin líder, sin plata y sin horizonte. Israel, por su parte, eliminó a la cúpula del régimen responsable de décadas de terrorismo regional, destruyó arsenales y fábricas de misiles, desarticuló centros de investigación nuclear y dejó fuera de combate a buena parte de las milicias apadrinadas por Teherán. Lo hizo con una combinación de inteligencia impecable, tecnología de vanguardia y una moral de combate que Occidente debería envidiar y estudiar. El contraste no podría ser más claro: mientras Israel atacó blancos militares con precisión, Irán lanzó cohetes al azar sobre ciudades y civiles. Mientras el ejército israelí operó con una estrategia quirúrgica, los ayatolás apelaron a la desesperación y a los comunicados vacíos. En el tablero militar, diplomático y simbólico, la victoria israelí fue absoluta. Es imposible no notar lo que esto representa en el contexto regional. El poder de disuasión israelí quedó reforzado como nunca antes. El mensaje es claro: quien cruce las líneas rojas pagará un precio impagable. Y el precio no es solo militar. Es político, económico y moral. La caída de Irán como amenaza efectiva es también el principio del fin de la influencia del eje del mal en Medio Oriente. Hezbolláh quedó descabezado, los hutíes desorientados y las facciones palestinas extremistas, sin padrino que las financie ni inspire. Durante 12 días, el mundo vio en tiempo real cómo el régimen más peligroso del planeta era reducido por una democracia en estado de legítima defensa. Y lo que muchos analistas aún no terminan de comprender es que no fue una simple respuesta: fue un rediseño del mapa del poder en la región. Israel no solo ganó esta guerra. Redefinió las reglas del juego. Y Teherán lo sabe mejor que nadie.

*Para su cuenta de X @danilerer